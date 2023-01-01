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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

INE 是線上 IT 培訓和認證的主要供應商，專注於透過動手實驗室提供世界一流的指導。我們的 100 門課程專注於網路、網路安全和雲，擁有 1000 多個瀏覽器內實驗室，旨在立即挑戰您證明您的知識。我們的網路安全和雲端認證獲得行業認可，並以基於場景的現實世界挑戰為基礎。

網站： ine.com

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