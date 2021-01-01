替代項 - Inboxroad
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
Levitate
levitate.ai
我們的幸福平台結合了真實的溝通工具、專門的成功專家和人工智慧，幫助您建立持久的關係。
mails.ai
mails.ai
透過無限的電子郵件帳戶擴大外展範圍。 Mails.ai 可協助您進行智慧、自動化、人工智慧驅動的電子郵件活動，以發展您的業務。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾郵件發送冷郵件。 Warmup Inbox 是一項電子郵件預熱服務，可透過我們相互通信的收件匣網路自動提高您的電子郵件傳送聲譽。
MailReach
mailreach.co
排名第一的電子郵件預熱服務，可防止陷入垃圾郵件。 MailReach 是一種電子郵件預熱服務，可透過自動引導您的電子郵件產生積極且現實的參與度，從而提高您的電子郵件聲譽。
Bouncer
usebouncer.com
電子郵件驗證和驗證服務，採用酷炫的技術和真正有愛心的人員。最容易使用，但也是最強大的。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Interseller
interseller.io
Interseller 透過尋找候選人的電子郵件並發送電子郵件序列，幫助招募人員找到候選人並與其建立聯繫。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Maildroppa
maildroppa.com
適合忙碌的創辦人的簡單電子郵件行銷。 Maildroppa 是一款易於學習的工具，適合正在建立新產品的新創公司。這是與受眾建立聯繫並共同成長的最簡單方式。
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
Emercury
emercury.net
將更多電子郵件潛在客戶轉化為客戶 了解行銷人員用來接觸、轉換和留住客戶的電子郵件行銷平台。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一個電子郵件預熱工具。它可以幫助您在聯繫潛在客戶收件匣之前預熱您的電子郵件。一旦您的電子郵件預熱，您就可以將其發送到潛在客戶的收件匣而不是垃圾郵件資料夾。 Warmbase 可以節省您的時間、精力和精力，提高您的電子郵件送達率和聲譽，從而獲得更多銷售。此外，它還會自動將您的電子郵件從收件者的垃圾郵件資料夾移至收件匣並保存您的電子郵件聲譽。
GoCustomer
gocustomer.ai
透過超個人化電子郵件重新定義客戶互動。利用我們獨特的人工智慧組合來推動您的行銷，以實現客戶獲取、保留等目標。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的電子郵件預熱工具。您只需連接您想要進行外展活動的郵箱，該工具就會自行處理一切。 Inboxigniter 是一款由人工智慧驅動的電子郵件預熱工具，它透過考慮產業、業務領域、語言和位置來提供最佳結果。
SendPost
sendpost.io
電子郵件 API + SMTP 中繼 我們為開發人員、企業和 ESP 提供可靠地交付、衡量和優化電子郵件所需的工具、專業知識和支持，以便它們每次都能按時到達客戶的收件匣。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是為那些擁有生成電子郵件系統的人創建的。無論您擁有商店、計費、會計、CRM、ERP、CMS 還是專用的行銷自動化系統 - EmailLabs 都將提高您電子郵件的送達率。 ✅ 由於簡單的 SMTP 集成，該服務很快就可以使用。 RESTful API 將允許您與您的 IT 系統完全整合。您也可以使用現成的庫和程式碼範例。 🌐我們在電子郵件送達領域擁有多年的經驗。我們每年發送超過 60 億則訊息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一個線上電子郵件垃圾郵件測試工具。使用免費電子郵件測試器提高您的送達率。該服務分析電子郵件的主要方面，傳回垃圾郵件分數，並使用電子郵件通訊的人工智慧熱圖預測結果。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一個智慧電子郵件傳送平台，包含所有工具和功能，可協助企業以最簡單的方式實現其行銷和銷售目標。
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts 是競爭對手的電子郵件監控工具，用於了解他們的折扣頻率、發送電子郵件的時間以及如何細分電子郵件。
MailChannels
mailchannels.com
確保客戶的電子郵件始終送達。 我們的電子郵件傳送平台可防止伺服器列入黑名單並主動偵測電子郵件安全問題。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一種電子郵件發送基礎設施，可透過 SMTP 或 HTTP API 立即發送大量電子郵件。幫助提供卓越的客戶體驗，及時交付電子郵件，透過最大限度地提高送達率來增加收入。支援所有格式的交易或促銷電子郵件。強大且易於擴展的基礎設施 在幾分鐘內處理數百萬封電子郵件，並在 2 秒內送達，送達率為 99.4%。準備好支援任何數量的電子郵件。專為產品團隊和開發人員打造簡單靈活的集成，支援所有流行的程式語言，中位數回應時間<100毫秒，正常運行時間SLA為99.99%。經驗豐富的工程師提供 24/7 的技術支援。全球資料中心本地部署和儲存可確保更低的延遲和更高的安全性。完...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一個事務性電子郵件平台，可滿足重設密碼電子郵件、OTP 電子郵件、歡迎電子郵件等用例的要求。 Mailazy 平台可協助您無縫發送交易電子郵件並追蹤電子郵件的送達率。 Mailazy 使您的應用程式能夠透過簡單的 HTTP REST API 或簡單的 SMTP 整合發送訊息，並消除發送事務電子郵件的複雜性。無需擔心您的交易電子郵件是否已到達客戶的收件匣，而是專注於諸如建立出色的產品和發展業務之類的重要事情。讓 Mailazy 有效地將電子郵件發送到客戶的收件匣。立即取得存取權限！
Nicesender
nicesender.com
電子郵件行銷平台。透過 API 實現自動化和整合。使用準備好的範本和強大的建構函式來實現簡單的電子郵件範本佈局。
MailMonitor
mailmonitor.com
從收件匣放置和封鎖清單監控到電子郵件行銷活動績效分析，MailMonitor 擁有您優化電子郵件行銷活動所需的所有基本工具，並確保您始終遵循電子郵件行銷最佳實務。 MailMonitor 是您始終需要的技術合作夥伴，可充分利用您的電子郵件行銷活動並提高其送達率。在您花一分錢之前，我們會確定您的行銷活動是否會進入客戶的收件匣。我們幫助您解決問題並成為行銷英雄。
mailivery
mailivery.io
Mailivery 可確保您的銷售電子郵件更頻繁地進入潛在客戶的收件匣。我們將人工智慧產生的電子郵件發送到我們的收件匣，然後將其從垃圾郵件中刪除，將其標記為可信，然後回覆您。您的聲譽會提高，銷售額也會增加。
Inboxy
inboxy.io
輕鬆地將電子郵件放入收件箱，以便您可以達成更多交易。唯一利用無頭瀏覽器和人工智慧專用網路來保證更好的送達率的收件匣預熱解決方案。我們的 IP 預熱服務具有多項獨特優勢，使我們有別於其他市場解決方案。無頭管理 我們追蹤您網域的聲譽指標並與我們的網域資料庫進行比較，以確保您始終實現更好的電子郵件送達率。網域分數 IQ 我們追蹤您網域的聲譽指標，並與我們的網域資料庫進行比較，以確保您始終獲得更好的電子郵件送達率。提高電子郵件的送達率我們的專有技術可確保您的電子郵件得到最佳化，以實現最大的送達率。透過分析和自訂您的電子郵件參數，我們保證您的郵件到達預期收件人，而不會被標記為垃圾郵件。提高電子郵件開啟率...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的電子郵件送達率和威脅監控平台可讓您看到超越表面的指標。積極主動的專業服務團隊為行動就緒的視覺化和見解提供了令人難以置信的深度。新一代資料驅動電子郵件行銷人員的必備要素包括： + 收件匣放置+ 全面威脅監控+ 呈現和測試+ DMARC 管理+ 互動智慧+ 發送前和發送後分析我們如何幫助您在電子郵件中取勝：自動化情報：客製化在幾分鐘內監控警報，然後讓您獲得有關大量變數的重要見解。所以你不能在 99.5% 的時間內考慮可交付性。聚合視覺效果：獲得易於理解的視覺化效果，並且能夠雙擊所需的粒度，以便您可以即時做出反應並成為電子郵件英雄。由專家分析：由專家提供量身定制的專業服...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outloo...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款銷售和行銷軟體，允許銷售和行銷專業人員每天產生有關其潛在客戶和現有客戶的數據，並分析這些數據，以增加銷售額、提高行銷參與度和品牌知名度，最大程度地減少銷售人員造成的不良客戶體驗和收入損失人員流失，提高效率和整體士氣。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一種電子郵件送達解決方案，提供了一種全面的方法來確保完美的電子郵件送達。尋找、解決並防止電子郵件送達陷阱，並確保您的電子郵件到達收件匣資料夾。永遠不要再讓您的電子郵件成為 51% 從未到達收件匣的商業電子郵件的一部分。讓每封電子郵件發揮作用，帶來收入和商機。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款電子郵件預熱工具，可協助企業提高寄件者的聲譽並增加電子郵件進入收件匣的機會。它的工作原理是以人性化的方式與您的收件匣進行交互，例如以不同的時間間隔發送和接收電子郵件、打開和回復電子郵件以及將電子郵件標記為重要和加星標。這有助於與電子郵件服務提供者 (ESP) 建立信任，並向他們表明您的帳戶是活躍且活躍的。因此，ESP 更有可能將您的電子郵件發送到收件匣，從而提高電子郵件的送達率、提高參與度並減少垃圾郵件投訴。
SocketLabs
socketlabs.com
電子郵件是我們所做的。確保您的訊息送達是我們的首要任務。卓越的服務是我們的承諾。我們花了超過 15 年的時間來完善輕鬆、可靠地發送電子郵件的藝術和科學。無論您的業務規模或複雜程度如何，我們都擁有可用的技術、報告和支援資源，以最大限度地提高您的電子郵件的成功率。正在尋找簡單、輕鬆的體驗？我們在功能豐富的外發郵件傳送解決方案、易於使用的儀表板介面和更簡單的設定之間取得了適當的平衡。您可以在幾分鐘內完成設定並運行。我們專有的電子郵件伺服器技術、進階分析和個人化客戶支援有助於 SocketLabs 提供終極客戶體驗。我們的產品和服務確保您能夠： - 將重要的營銷和交易電子郵件發送到收件匣- 獲得有關電...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 電子郵件行銷軟體專為最佳效能和可擴充性而建置。體驗強大的客戶保留、生命週期和轉換。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Pipl.ai
pipl.ai
人工智慧驅動的大規模冷外展 您是否正在發送冷外展？如果是 - 繼續閱讀。如果您像我們一樣 - 您可能對當前冰冷的外展自動化工具不滿意。太貴了。大量的手動操作。送達能力差。我們的使命是改變這一現狀。我們提供以下服務： - 從無限的電子郵件收件匣發送行銷活動（是的。我們不會向您收取連接額外電子郵件帳戶的費用） - 為您的所有帳戶提供無限的預熱- 內建潛在客戶電子郵件驗證- 內建潛在客戶資料豐富& 實現 - AI戰役和序列助理&全序列作家還不夠好？這裡還有更多： - 使用圖像、GIF 和影片進行自動個人化 - 將您的行銷活動人工智慧翻譯為 140 多種語言 - 每日送達率報告和網域健康檢查器。這是一...
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。我們透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
Reoon
reoon.com
透過自動化手動任務來提高業務效率。 Reoon 提供最好的軟體解決方案和專業工具來支援您的業務。
InboxAlly
inboxally.com
進入收件匣並遠離垃圾郵件資料夾。電子郵件送達軟體可幫助客戶提高開啟率和投資報酬率。
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com 是一種優質的電子郵件傳送和電子郵件中繼解決方案，可讓您輕鬆傳送和追蹤大量電子郵件。
Warmy
warmy.io
用於電子郵件交付的自動一體化工具，可讓您的電子郵件管道可靠。 使用最先進的人工智慧自動流程，郵箱已準備好進行電子郵件行銷活動，具有最高的電子郵件送達率。
Nureply
nureply.com
使用高級 AI 的冷電子郵件軟體可在幾秒鐘內產生個人化電子郵件、重寫內容並發送電子郵件。透過 Nureply 創造更多銷售額和更多收入。