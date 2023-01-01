替代項 - InboxPro
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Figpii
figpii.com
更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Setupad
setupad.com
Setupad 是增加廣告收入的最佳網站獲利平台之一。卓越的客戶支援和頂級 SSP。透過我們將您的流量貨幣化。報名！
LiveVox
livevox.com
關於 LiveVox LiveVox（NASDAQ：LVOX）是一個經過驗證的雲端 CCaaS 平台，可協助企業領導者重新定義客戶參與度並轉變其聯絡中心的績效。決策者使用 LiveVox 來改善客戶體驗、提高座席工作效率、為經理提供支援並增強他們的系統編排能力。提供改變遊戲規則的結果所需的一切都可以無縫整合和配置，以最大限度地提高您的成功：全通路通訊、人工智慧、聯絡中心 CRM 和員工敬業度管理工具。 20 多年來，各種規模和行業的客戶都信賴 LiveVox 的可擴展且可靠的雲端平台，每年能夠為數十億次全通路互動提供支援。 LiveVox 總部位於舊金山，在哥倫比亞麥德林和印度班加羅爾設有國際...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從...