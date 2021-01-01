替代項 - InAppStory
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽獎和獎勵是在線上發展業務的最快方式。產生流量、擴大您的名單並將訂閱者轉化為客戶。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家線上多通路行銷和訊息軟體供應商，為企業、非營利組織和各類會員組織提供行動行銷、電子郵件行銷、語音廣播、即時通訊和社群媒體行銷工具。Trumpia 排名第 46 位在軟體公司中排名第33 位，在洛杉磯都會區排名第33 位，在加州100 強公司中排名第80 位，在Inc. 5000 家2012 年增長最快公司名單中排名第515 位。2011 年，網站雜誌將Trumpia 評為軟體公司前3 名。「行動服務領域前 50 名推動者和推動者」。Trumpia.com 總部位於加利福尼亞州阿納海姆，由總部位於加利福尼亞州的 DoCircle, Inc. 所有和運營。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台。我們幫助您進行精彩的活動來發展您的業務。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
TextUs
textus.com
TextUs 是招募人員和銷售人員的領先消費者參與平台，可推動通路創建並提高轉換率。使用者喜歡 TextUs，因為它使他們能夠更有效地與候選人、潛在客戶和客戶溝通。透過更快獲得更多回應、改善銷售週期轉換和候選人進入市場的速度，最大限度地提高工作效率。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Attentive
attentivemobile.com
用於增加行動用戶並傳遞相關訊息的創新平台。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Appcues
appcues.com
用戶入門只是一個開始。 Appcues 讓產品主導的團隊能夠在沒有開發人員的情況下衡量和提高產品採用率。建立一個免費帳戶即可開始。
Interacty
interacty.me
行銷人員（自由工作者和代理商）、製作工作室、出版商 Interacty 讓行銷人員透過互動體驗和遊戲吸引受眾並增加銷售量。遊戲化行銷內容可以增加參與度和注意力時間，並產生更多潛在客戶。 Interactive 可讓您創建 20 多種不同的遊戲活動。透過一次訂閱，您可以隨時建立測驗、記憶、配對遊戲、隱藏物件遊戲、找不同、拼圖、前後、星座、幸運餅乾、幻燈片等。您可以使用內容區塊和直覺且靈活的編輯器在幾分鐘內建立專案或遊戲。 Interacty 提供了大量節省時間的業務模板，而且它還是一個很棒的創意庫 - 您一定會在這裡找到適合您下一次行銷活動的概念。 Interacty 與 Unsplash 集成...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 1,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 Prokeep：- 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - 透過Prokeep 進行超過1100 ...
Mobiz
app.mobiz.co
透過直接發送到客戶手中的動態、高轉換率登陸頁面來增強您的簡訊行銷。
Scratcher
scratcher.io
透過遊戲化為您的客戶提供前所未有的體驗 - 吸引更多客戶、留住更多客戶並增加您的收入。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Airship
airship.com
透過為企業品牌建立的客戶互動平台，在客戶生命週期的每個階段傳遞有意義的訊息。了解更多。
Sonar
sendsonar.com
簡訊為銷售和行銷團隊如何與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係開闢了新的可能性。確定潛在客戶資格、轉換潛在客戶以及與客戶互動可能具有挑戰性。隆重介紹 Marchex Sonar，這是專為企業打造的智慧簡訊平台。利用人工智慧的力量來自動執行初始溝通、後續行動、日程安排、點滴活動等。憑藉著評價最高的使用者介面和使用者體驗之一，Sonar 為銷售和行銷團隊在客戶喜歡的管道上提供了最佳的功能套件。數十種整合使您能夠透過 CRM 或技術堆疊與客戶無縫連接。透過 Marchex Sonar 轉換更多潛在客戶、更有效地參與並增加收入。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
myQuiz
myquiz.org
建立線上測驗和互動式簡報來吸引觀眾。適用於任何具有網路連線的裝置。最多 100 000 名參與者
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Airbridge
airbridge.io
適用於網路和應用程式的通用歸因平台，可衡量跨裝置、身分和平台的真實行銷效果。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Leanplum
leanplum.com
透過優化的多通路訊息傳遞和活動編排建立持久且有價值的關係，從而最大限度地提高客戶參與度。
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss 是第一個針對多家庭的 AMN（自動移動培育）工具。與最廣泛使用的多戶型 CRM 和物業管理軟體的強大整合使客戶能夠透過客製化和個人化的登陸頁面來培養潛在客戶。 Nurture Boss 客戶的參與度比簡訊行銷高 3 倍，比電子郵件行銷高 5 倍。
Notifyre
notifyre.com
利用 Notifyre 的安全簡訊和傳真解決方案提升您的業務通訊。透過電子郵件、應用程式在線上簡化簡訊和傳真流程，或透過我們對開發人員友好的簡訊和傳真 API 輕鬆整合。我們已通過 ISO 27001 認證並完全符合 HIPAA 標準，為您的傳真和 SMS 訊息提供最高的安全性。受益於靈活的即用即付傳真和簡訊以及超值接收傳真計劃。傳真功能包括： - 線上傳真、電子郵件至傳真、傳真 API - 線上傳真號碼 - 傳真號碼移植 - 傳真廣播 - 向 200 多個國家/地區發送國際傳真。簡訊功能包括： -簡訊在線。電子郵件至簡訊、簡訊 API - 大量簡訊 - 虛擬簡訊和彩信號碼 - 訂戶管理 - ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。在幾分鐘內建立、託管和建立應用程式。
Endear
endearhq.com
Endear 是第一個零售客戶關係管理平台，專為店內員工發送和追蹤個人化客戶服務而建置。 Endear 與銷售點和其他相關應用程式連接，將您的所有客戶資訊、註釋和購買歷史記錄整合到具有即時報告的統一設定檔中。將其視為客戶資訊的小黑皮書、向客戶發送訊息的工具以及追蹤客戶的分析 - 全部都在一個易於使用的應用程式中。
Coupontools
coupontools.com
使用行動優惠券軟體，您可以建立和傳播可兌換、可追蹤和可驗證的行動優惠券和交易。
Bryj
bryj.ai
透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。
Boingnet
boingnet.com
Boingnet 是一個直郵行銷人員、代理商和印刷商的直銷自動化平台。 Boingnet 行銷人員透過個人化 URL (pURL) 開發強大的多管道，可追蹤回應、個人化 Web 和電子郵件管道，並與行銷自動化和 CRM 平台整合。我們的新受眾功能可讓您使用任何網路、登陸或電子商務平台，同時獲得傳統 pURL 系統的個人化和追蹤。立即註冊無風險 60 天免費試用。
Atomic.io
atomic.io
在您的應用程式內提供下一代客戶體驗。 Atomic.io 是您的應用程式內客戶互動工具，可讓您在最安全的管道（您的應用程式）內快速向客戶發送超個人化、可操作的訊息。 Atomic.io 的閱讀率高達 94%，轉換率比電子郵件高 14 倍，事實證明 Atomic.io 可以提高客戶參與度。我們正在為一些最大的品牌提供應用程式內互動，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可輕鬆整合到您現有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，讓您可以輕鬆...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai 是一個由人工智慧驅動的一站式用戶獲取平台，供廣告商在全球取得優質廣告位。我們隨時透過不同的行銷活動類型在正確的時間接觸正確的用戶，幫助您實現績效目標。我們提供 4 種行銷活動類型：用戶獲取、提升/獎勵、OEM、影響者行銷。基於人工智慧的即時優化根據應用程式的歷史表現、廣告素材和目標受眾優化行銷活動，以提高效率。一對一的客戶成功支持在應用程式行銷活動期間和之後提供一對一的客戶支持，以便在發布後提供持續的幫助- 包括每週報告、每月戰略審查和競爭對手分析，以保證KPI 的實現。量身定制的策略活動專門針對您的應用程式的品牌和行動成長策略量身定制，以確保提升用戶體驗、高品質的廣告格...
Appnext
appnext.com
Appnext 是最大的獨立應用程式發現平台，提供市場上唯一的推薦引擎，涵蓋應用程式內和裝置上的發現。 Appnext 發現平台透過用戶日常行動旅程中的 20 多次互動，提供 6.5B 每日應用程式推薦。透過與頂級 OEM、營運商和應用程式開發商的直接合作，Appnext 利用其「時間軸」技術預測用戶下一步可能使用的應用，在 10,000 多個行動接觸點創造了發現體驗。 Appnext 的建議正在幫助應用程式行銷人員吸引更多活躍用戶，並讓他們的應用程式被發現、使用和重複使用。
Upaknee
upaknee.com
Upaknee 是電子郵件和簡訊通訊技術的領先提供者。我們提供強大的平台，為組織提供簡單直覺的工具集，作為線上溝通以及與客戶、聯絡人和支持者互動的手段。我們的專長包括電子郵件通訊、活動、訂閱中心、小工具、表格、簡訊通知等。
Reteno
reteno.com
Reteno 是一個針對應用程式優先企業的使用者參與平台。 Reteno 的功能有助於減少客戶流失並充分利用您的行銷傳播。 Reteno 可以透過行動和網路推播、應用程式內、應用程式收件匣、電子郵件、簡訊和即時通訊工具輕鬆管理行銷活動。該平台允許 - 追蹤用戶行為； - 合併來自所有連接來源的客戶數據，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 創建具有無限條件的超級目標細分市場，以提供最相關的優惠； - 使用我們的機器學習演算法預測客戶的需求； - 自動個人化內容，包括產品推薦； - 在幾分鐘內啟動現成的自動化行銷活動； - 全通路溝通以獲得更大的覆蓋範圍和重複...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen 是互聯網的非接觸式數位支援層。 Openscreen 支援透過跨供應鏈、商業和客戶參與的廣泛 API、SDK 和解決方案來建立基於 QR 碼的互動式應用程式。 Openscreen 讓企業隨時隨地與客戶和資源會面、互動和交易，將實體和手動互動轉變為數位流程。 Openscreen 為基於二維碼的應用程式提供支持，以簡化營運、吸引客戶並推動洞察。
Notificare
notificare.com
Notificare 是一個領先的強大客戶參與平台，可幫助品牌（重新）吸引受眾、揭示客戶行為並提高轉換率。一款工具，具有應用程式推播、網路推播、電子郵件、簡訊和行動錢包管道，可提供最具吸引力的訊息和互動。成立於2012年，總部位於荷蘭鹿特丹。 Notificare 已通過 ISO/IEC 27001:2013 認證。自豪地為 Rituals、Hunkemöller、ICI Paris XL、Jumbo 超市和 G-Star 等客戶提供服務。每個超級英雄都需要一個助手。通知網
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一個全端網路和行動行銷平台，幫助行動和網路應用程式在一個平台上獲得更多用戶並提高參與度。 2020 年花費 2000 億美元，只是為了讓你下載應用程序，而其中 75% 的人從來不打開應用程式！ Appgain.io 致力於重新吸引流失的 75% 應用程式用戶。我們的平台將使您能夠： - 透過向用戶發送簡訊、電子郵件、推播通知等，透過全通路與用戶建立聯繫。- 透過向用戶發送視訊和豐富的推播通知，將您的參與率提高10 倍- 透過創建智慧深度，使您的啟動率翻倍連結。 - 透過我們的卸載追蹤和再行銷解決方案重新吸引您流失的用戶。 - 透過多管道的個人化訊息自動回應使用者的行為。即廢棄...
Apester
apester.com
透過互動式內容體驗增強您的行銷和管道，從而產生更多潛在客戶、吸引和轉換用戶並提高保留率。
Sakari
sakari.io
Sakari 是一種大量簡訊服務，用於發送公告、提醒、警報、確認和行銷活動。
Mobivity
mobivity.com
Mobivity 協助餐廳和其他實體零售品牌管理數位世界中的客戶聯繫，以增加他們的訪問頻率和消費金額。我們的核心是餐廳和零售商的客戶參與平台，幫助他們透過行動訊息直接接觸客戶。我們的解決方案透過擷取和利用 POS 交易記錄來自動分析客戶習慣並提供客製化優惠和促銷活動，從而提高客戶參與度、頻率和忠誠度。 - 我們目前支援超過 36K 個位置。 - 我們最近獲得了 2020 年 MarTech 突破獎最佳行動訊息行銷解決方案。 - 我們成立於 2008 年。- 我們的總部位於美麗的亞利桑那州錢德勒。有關 Mobivity 的更多信息，請訪問 mobivity.com。