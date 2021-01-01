替代項 - In Mind Cloud
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
Podio
podio.com
Podio 提供了一個基於網路的平台，根據專案需求在專案管理工作區中組織團隊溝通、業務流程、數據和內容。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Teamleader
teamleader.eu
更多業務。減少麻煩。客戶管理、專案管理和發票集中於一款便利工具。 Teamleader 讓 11,000 家中小企業的工作變得更輕鬆。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Copper
prosperworks.com
當您需要與 G Suite 搭配使用的 CRM 軟體時，您需要 Copper。請嘗試一下，看看我們如何幫助您的企業建立更牢固的客戶關係。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Capsule
capsulecrm.com
簡單但功能強大的 CRM。加入超過 10,000 家全球企業，發現管理聯絡人、銷售和發展持久關係的更簡單方法。
SuiteDash
suitedash.com
使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM 是一款線上軟體，可協助超過 30 萬家企業增加銷售額、提高行銷投資報酬率並提供優質的客戶服務。免費試用 15 天！
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
TeamWave
teamwave.com
TeamWave 是最好的小型企業 CRM、專案管理和 HRMS 軟體。管理專案、團隊和銷售的更好方法。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Nimble
nimble.com
CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
Clientjoy
clientjoy.io
Clientjoy 是一款一體化 CRM 解決方案和成長引擎，供自由工作者和企業在一個地方管理潛在客戶、提案、客戶、發票和收入。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
數以千計的小型企業使用 Less Annoying CRM 來管理聯絡人、追蹤 領先，並掌握後續行動。免費客戶服務讓設定變得簡單。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Snov.io
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更多線索。更多銷量。更多收入。 透過可帶來成長的銷售工具箱和 CRM 平台，擴展您的業務並更好地吸引潛在客戶。
NetHunt
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NetHunt 為銷售、行銷和客戶服務團隊提供 CRM 軟體以及優秀的客戶支援和知識庫。加入我們！
Attio
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正在尋找下一個挑戰嗎？改變範式並不容易，我們正在尋找更多優秀的人才加入團隊並永遠改變 CRM。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
noCRM.io
nocrm.io
填寫更少的表格，撥打更多的電話，完成更多的交易。 noCRM 是一款 SaaS 銷售線索管理軟體，可協助銷售團隊將潛在客戶轉換為實際客戶。免費試用。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自動化、連接和優化您的行銷 — Ontraport 是一款旨在開啟您的業務的 CRM 和行銷平台。
Solid Performers
solidperformers.com
使用者友善的介面。 Solid Performers 的設計方式使得任何人都可以在 10 分鐘內理解並開始使用這些模組。
Maximizer
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Maximizer CRM 功能強大、簡單，三十多年來一直受到全世界的信賴。即時客戶銷售和支援排名第一。免費試用 30 天！
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只需 CRM，您的業務所需的最後一個客戶關係管理。贏得更多客戶、優化您的業務並賺更多錢—簡單！
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方法：CRM 是適用於小型企業的頂級 QuickBooks CRM。管理您的聯絡人，不再輸入兩次數據，並更快地獲得付款。免費嘗試！
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CompanyHub 是一款針對銷售團隊的銷售自動化 CRM，可完全根據您的行業量身打造。免費試用並加入 CompanyHub ❤️
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 的使命是透過提供高度可自訂的應用程序，為小型企業提供經濟實惠且易於使用的解決方案，以便與客戶進行協作。
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Scoro 是專業和創意服務所使用的最全面的工作管理軟體解決方案。管理時間、追蹤專案並見證業務蓬勃發展的最快方式。
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sales-i.com
sales-i 可以透過其行業定義的銷售分析軟體來提高產品銷售人員的效率並提高公司生產力。聰明地銷售。聰明地工作。
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以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
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自動化任務。推動銷售。培養領導力。 Ringy 是一個完整的 CRM 解決方案，可在直覺的介面中處理所有交易。
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BenchmarkONE 透過銷售和行銷軟體幫助企業發展。我們是 CRM、電子郵件行銷和行銷自動化的一體化解決方案 - 專為您的工作方式而建立。透過我們易於使用的 SaaS 平台吸引客戶並增加收入。
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