替代項 - Impartner
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一個免費的基於網路的應用程式。它允許您從任何地方在一個簡單而安全的網站中使用和管理業務應用程式。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
面向消費品牌公司透過通路進行銷售的創新線上行銷解決方案—將強勢品牌、獨立經銷商和消費者連結在一起。 JGSullivan Interactive 最初成立於 1955 年，當時名為 JGSullivan Advertising，如今，JGSullivan Interactive 的願景是利用 21 世紀的工具變革本地行銷。
Vartopia
vartopia.com
Vartopia 認為，與供應商的合作關係有兩個面向。雖然大多數 PRM 關注的是通路技術堆疊中面向合作夥伴的一面。 Vartopia 不僅建立了業界領先的合作夥伴門戶，還建立了其應用程式以在您的 CRM 中無縫運作。 Vartopia 的解決方案有助於管理交易註冊、潛在客戶共享、合作夥伴付款、兩層分銷、通路分析、合作夥伴支援和認證！ Vartopia 受到當今領先技術供應商的信賴，並被全球超過 500,000 個合作夥伴使用，是唯一能夠提供合作夥伴市場體驗的解決方案，具有獨特且個性化的合作夥伴視角。
Marvia
getmarvia.com
Marvia 是一個基於 SaaS 的本地行銷自動化平台。該軟體簡化了分散式行銷的各個方面，使組織能夠集中控制其行銷材料，同時在本地進行客製化和發布。使用 Marvia 輕鬆組織、客製化和分發您的行銷內容並最大化結果。 Marvia 提供全面的一站式解決方案，使組織能夠在整個網路中無縫地組織、客製化和分發品牌材料。 Marvia 配備了一系列強大的功能，包括數位資產管理 (DAM) 系統、動態範本、行銷商店和最近推出的 Template Studio，簡化了重複性任務，並為品牌節省了大量時間和成本。 Marvia 是 90 多個國家眾多知名品牌的首選，例如 Domino's Pizza、K...
xAmplify
xamplify.com
xAmplify 是一個專為簡單性而設計的通路行銷自動化平台，可協助您吸引合作夥伴、產生合作夥伴主導的銷售線索並使您的合作夥伴能夠達成交易。它適用於通路成熟度的任何階段。 憑藉數十年的經驗，xAmplify 的設計充分考慮了您的合作夥伴的需求。他們一直在原地踏步，牢記自己的問題和挑戰。他們建立了一個平台來自動執行您的合作夥伴必須執行的行銷任務，例如發起活動和品牌內容。
Channext
channext.com
透過 Channext 的合作夥伴成功平台將更多合作夥伴轉化為收入。透過一個平台擴展您的合作夥伴支援、行銷和銷售活動。了解 Channext 如何幫助您： * 細分和管理您的合作夥伴，以實現大規模的成功管理。 * 增加合作夥伴行銷參與和需求產生。 * 管理合作夥伴銷售管道並與您的 CRM 整合。 * 衡量每一次參與，以 360 度洞察您的合作關係。
Vibe.co
vibe.co
Vibe 讓任何行銷人員、任何品牌、任何規模的人在 5 分鐘內在電視上做廣告。在 500 多個電視頻道和串流媒體應用程式上輕鬆投放電視廣告活動。
MioDatos
miodatos.com
MioDatos 是一個行銷自動化平台，專為滿足您的所有行銷需求而設計！您可以建立行銷活動、精美的電子郵件、社交媒體貼文、登陸頁面、推薦活動、行銷文件等等！為季度、新產品發布、假期等創建行銷活動。 MioDatos 還允許公司創建聯合品牌行銷活動，然後與通路合作夥伴分享這些活動。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，可為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Builtfirst
builtfirst.com
builtfirst 是一個合作夥伴市場平台。任何公司都可以在幾分鐘內創建福利市場、整合市場、經銷商市場或服務市場。我們正在建立最大的市場生態系統，每個 B2B 公司都可以透過它進入市場。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
Magentrix
magentrix.com
PRM 平台中的最佳合作夥伴參與度和合作夥伴支援。使用 PX-first 合作夥伴入口網站軟體與合作夥伴協作並增加通路銷售。
Partnered
partnered.com
Partnered 將您的銷售團隊與合作夥伴生態系統連結起來，以交換客戶介紹。立即尋找包含每筆交易備忘單的賣家。
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不僅僅是一個 PRM，它還是一個直覺的合作夥伴成功平台，與您一起成長。我們易於使用的產品、實踐經驗豐富的專家團隊和廣泛的資源庫可確保更牢固的合作夥伴關係和蓬勃發展的生態系統。
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一個數據驅動的合作夥伴收入發現平台。 PartnerTap 為合作夥伴、通路和銷售團隊提供自動化客戶地圖、即時共享合作夥伴管道、識別新的空白銷售機會以及開始與合作夥伴共同銷售所需的一切。企業客戶使用 PartnerTap 獲得整個生態系統的市場視圖，並透過合作夥伴和經銷商擴大收入。 PartnerTap 資料可以透過 100% 原生整合立即推回您的 CRM，無需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上獲得 100% 5 星評論。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生態系業務管理平台。我們幫助合作夥伴和聯盟團隊以更高的獲勝率和更低的銷售成本從合作夥伴那裡獲得收入。如今，當資訊分散或遺失在孤島中時，您的合作夥伴經理每週要花費 20 多個小時搜尋合作夥伴資料。 WorkSpan 透過自動化將這些時間縮短為幾分鐘，幫助合作夥伴經理將目標實現率提高 35%，並提供即時報告以獲取由數據支援的見解。 WorkSpan 擁有不斷成長的全球企業客戶網絡，包括 SAP、思科、微軟、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Reveal
reveal.co
Reveal 的平台將您的 CRM 與合作夥伴公司安全地連接起來，提供重疊的客戶洞察、熱情的銷售線索和聯合行銷機會，以推動收入成長。
Reditus
getreditus.com
無需預付費用即可提高您的 MRR。 適用於您的 B2B SaaS 的聯盟計畫平台，將您的聯盟計畫發展到新的高度。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作夥伴關係管理解決方案，透過端到端技術和綜合服務為行銷人員推動獲利成長。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 透過全球最強大的成長槓桿：您自己的合作夥伴生態系統，幫助您吸引、轉化和發展有意義的客戶關係。
SproutLoud
sproutloud.com
透過通路行銷自動化 一個平台可滿足您所有分散式行銷需求
MeasureMatch
web.measurematch.com
只有驚人 雲端軟體和數據 專業的服務 一經請求 MeasureMatch 是一個諮詢和專業服務市場。全球商業領袖都會與最優秀的顧問、顧問公司、機構和系統整合商相匹配，所有這些都經過篩選、審查和信任，能夠快速解決至關重要的雲端軟體、資料管理和分析業務需求！
Relevize
relevize.com
最大化您的通路銷售收入。 通路銷售對於持續成長至關重要。為您的合作夥伴自動化需求產生流程，以有效地產生潛在客戶、管道和收入。
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在單一平台上提供 PRM 軟體、銷售支援軟體、行銷自動化軟體和通路支援。