替代項 - HypeAuditor
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，這是世界上最好的品牌、創作者和影響者使用的免費生物連結工具。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和發展您的數位形象。 一切都在一處。規劃您的社群媒體內容、查看您的資料並管理您的線上廣告活動。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
Vista Social
vistasocial.com
精心製作的社群媒體管理工具可協助您超越目標
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常強大的社群媒體分析工具和社群媒體監控工具，受到全球品牌和代理商的推薦。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
eclincher
eclincher.com
發現 eclincher，您唯一需要的社交媒體管理平台！征服社群媒體的壓力並控制您的社群媒體行銷任務！
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Sociality.io
sociality.io
團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign 透過強大、可品牌化、可擴展的社群媒體管理軟體和致力於您業務成功的五星級支持，協助您建立一個蓬勃發展的行銷機構。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。透過 VBOUT，您可以： - 從一處管理您的所有社交媒體。 - 透過創建和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 - 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 - 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 - 培育從點擊到關閉的銷售線索 - 甚至更多。 - 輕鬆成長和維護您的受眾群體清單。 - 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動...
Oktopost
oktopost.com
B2B 社群媒體管理平台，用於管理、監控和衡量您的所有社群媒體活動。實現您的 B2B 行銷目標。預約演示。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Reputation
reputation.com
互動的世界需要行動平台。將評論、按讚、清單、評論和點擊的回饋轉化為您的競爭優勢。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
Rival IQ
rivaliq.com
Rival IQ delivers analytics and competitive insights to help digital marketers make informed decisions, improve results, and better understand competitors. Using benchmarks and comparative analysis, Rival IQ enables digital marketers to uncover new opportunities, identify trends, and track results a...
quintly
quintly.com
Social Media Analytics. Simplified. quintly is made for marketing experts as an easy & efficient solution for analyzing and benchmarking social media performance. Implement analytics & benchmarking to all of your social media channels and report your achievements effortlessly. Whether you are u...
ListenFirst
listenfirstmedia.com
ListenFirst delivers the social analytics that you want today with the foundation for what’s essential tomorrow. With over two billion people on social media every day, it has quickly become the richest source of consumer intelligence. We capture every social signal and marry them with complementa...
Social Status
socialstatus.io
Social Status is a social media analytics platform used by thousands of marketers, businesses and agencies all around the world. Social Status automates social media reporting for Facebook, Instagram, Instagram Stories, TikTok, LinkedIn, YouTube and Twitter. Reports can be exported to CSV, PDF, Powe...
Socialinsider
socialinsider.io
Simplified and straightforward social media analytics for busy marketers. Socialinsider combines social intelligence, analytics, benchmarking and listening into one single platform. Optimize your social media strategy. Get advanced analytics and in-depth listening insights. Level up your social m...
Sotrender
sotrender.com
Sotrender is a social media analytics software that helps marketers: * Analyse current performance and ongoing campaigns (paid and organic) * Track competitors and uncover their strategy * Automate the process of generating summary reports * Optimise their social media performance and marketing stra...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs 是一家社群影片情報公司，是唯一能夠提供 YouTube、Instagram、Facebook、Twitch 等受眾的內容、興趣和行為的統一視圖的解決方案。 Tubular 的員工遍佈美國、英國、烏克蘭和新加坡，幫助代理商、品牌和媒體公司做出有效的決策來發展業務。 Tubular 使用人工智慧、機器學習和手動分析來查看 75 億個影片（並且還在不斷增加）、超過 100,000 個類別和超過 15,000 名創作者中沒有人看到的內容。 Tubular 受到世界上一些最大品牌的信賴，是唯一一家成為 YouTube 衡量計劃成員和 Facebook 衡量合作夥伴的公司。
YouScan
youscan.io
YouScan 是一個由人工智慧驅動的社交聆聽平台。它透過提供以下方面的見解，幫助行銷人員、研究人員、客戶體驗專家和公關專業人員充分了解客戶： * 他們怎麼說。 * 他們做什麼。 * 他們是誰。 YouScan 特點： * Insights Copilot，第一位由 ChatGPT 提供支援的會話式社交聆聽助理。 * 業界領先的社群媒體影像分析功能，用於「視覺聆聽」。 * 時尚、使用者友善的使用者介面提供強大的報告功能，深受大品牌、中小企業和新創公司的喜愛。
SocialDog
social-dog.net
SocialDog 是一項一體化 Twitter 行銷服務，可讓企業和個人智慧有效地管理他們的 Twitter 帳戶。 帳戶營運管理、追蹤者管理、參與度分析和自動推文安排等功能可協助您優化活動並擴大社群媒體影響力。 SocialDog連續7年榮獲“IT Review Grid領導者獎”，被公認為智慧高效的Twitter管理工具，在全球擁有超過100萬用戶。
Echobox
echobox.com
Echobox 透過電子報和社群媒體自動化幫助世界各地的出版商節省時間並提高績效。
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift 是一款經過多項認證的軟體解決方案，包含用於企業級專業社群媒體行銷的所有元件。 多合一軟體使公司能夠集中、有效率地管理其行銷活動。 Facelift 世界領先的社群媒體管理工具在全球 50 多個國家/地區擁有活躍用戶，讓您的社群媒體行銷變得輕鬆，將帶您進入新的水平。 所有客戶和使用者資料均保存在德國，所有流程均根據 ISO 27001 標準進行認證，並符合最高 IT 安全標準。此外，作為 Facebook、Instagram 和 Pinterest 的官方合作夥伴以及 WhatsApp for Business 解決方案提供商，我們提供深厚的專業知識，並在新趨勢和功能的開發...
Later
later.com
Later 是一個社群媒體行銷和商務平台，可協助企業主、創作者、代理商和社群媒體團隊在線上發展其品牌和業務。 Later 透過讓您在一個地方輕鬆管理整個社群媒體策略，幫助您節省時間並發展業務。安排帖子到每個社交平台，獲取主題標籤建議，最佳發帖時間，將您的圖像變成可點擊、可購物的帖子，並在個人簡歷中添加自定義鏈接，等等！
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch 社群媒體管理（以前稱為 Falcon.io）是社群媒體監控、廣告、發布、受眾和績效分析以及客戶資料管理的領先解決方案。 Brandwatch 社群媒體管理使品牌能夠透過在一個平台上管理多個客戶接觸點來探索數位行銷和廣告的全部潛力。它使行銷人員能夠根據豐富的客戶資料提供更個人化的品牌體驗。該平台具有高度直覺和協作的使用者介面，並輔以全面的支援和諮詢服務。 * 透過統一的內容日曆節省時間並避免孤島。 * 輕鬆與觀眾互動。 * 透過業界領先的社交聆聽來掌握趨勢。 * 全面了解您在網路上的表現。
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson 是一個社群媒體管理平台，為品牌提供智慧和速度，以保持領先地位。透過其複雜的跨通路洞察和工作流程工具，Dash Hudson 使品牌能夠創造娛樂、吸引和推動一致業務成果的內容。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關與傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社群媒體管理軟體公司，提供工具讓受監管產業的行銷人員能夠在一個平台上管理自然社群媒體內容和付費社群媒體廣告。 Denim Social 受到 250 多家銀行、保險、抵押貸款和財富管理機構的信賴，使品牌能夠在社交媒體上吸引消費者，加深與社區的關係，並在保持合規性的同時達成更多交易。 Denim Social 是唯一獲得 ABA 認可的銀行和金融服務公司社群媒體管理平台。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
Infegy
infegy.com
Infegy Atlas 消除了理解社交數據的艱鉅工作，使品牌、機構和研究人員比以往更好、更快地了解消費者。 Infegy Atlas 擁有獨特的功能，例如標準訪問 17 年以上來源廣泛、規範化的社交數據、基於心理的受眾群體以及自動識別情感、主題和事件，提供了一套強大的功能，可幫助您詳細了解消費者透過他們主動提供的線上回饋進行細分。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
NapoleonCat
napoleoncat.com
在社群媒體上吸引和支持客戶。 管理、發布、分析、成長—透過一體化的社群媒體管理平台連結您的團隊並理清您的工作流程。