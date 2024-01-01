HumanPal 是一個易於使用的人工智慧合成媒體平台，具有逼真的人類演示者，可以用幾乎任何語言以完美的口型同步說出您輸入的任何內容。 您可以創建全 1080p 高清品質的專業視頻，在雲端完全傳達您的訊息並同時渲染多個視頻。 使用強大的「照片到會說話的人臉交換」技術來創建任何其他應用程式無法實現的無限變化的影片。 大多數用戶喜歡使用無限的視訊渲染、超逼真的文字到語音聲音、現成的視訊模板、庫存媒體庫、基於拖放場景的編輯器、語音到文字轉錄、各種動畫視訊模板（例如模型、虛擬工作室） 、文字效果和動態動畫。 憑藉廣泛的人工智慧人類演示者列表以及不斷更新的模板庫，創建教育和吸引觀眾的專業影片從未如此簡單快捷。 逐步視訊培訓包括有關如何使用該應用程式的網路研討會培訓以及不同行業如何使用 HumanPal 的案例研究。

網站： humanpal.io

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