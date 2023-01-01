替代項 - Hubspot
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
DashThis
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自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是創建和運行 Facebook 廣告和 Instagram 廣告的最簡單方法。我們專門為那些難以找到時間或技能進行數位行銷的中小企業打造了它，Otterfish 讓您團隊中的任何人都可以輕鬆運行高性能廣告！該軟體提供廣告創建、發布、受眾測試、效果追蹤等功能。提供免費計劃，立即嘗試。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。註冊 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何幫助您的企業擴展其行銷策略。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Figpii
figpii.com
更多轉化。更高的收入。更好的客戶體驗。 全面了解使用者互動、消除客戶的不滿、啟動測試並釋放網站未開發的收入潛力。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 3...
Setupad
setupad.com
Setupad 是增加廣告收入的最佳網站獲利平台之一。卓越的客戶支援和頂級 SSP。透過我們將您的流量貨幣化。報名！
LiveVox
livevox.com
關於 LiveVox LiveVox（NASDAQ：LVOX）是一個經過驗證的雲端 CCaaS 平台，可協助企業領導者重新定義客戶參與度並轉變其聯絡中心的績效。決策者使用 LiveVox 來改善客戶體驗、提高座席工作效率、為經理提供支援並增強他們的系統編排能力。提供改變遊戲規則的結果所需的一切都可以無縫整合和配置，以最大限度地提高您的成功：全通路通訊、人工智慧、聯絡中心 CRM 和員工敬業度管理工具。 20 多年來，各種規模和行業的客戶都信賴 LiveVox 的可擴展且可靠的雲端平台，每年能夠為數十億次全通路互動提供支援。 LiveVox 總部位於舊金山，在哥倫比亞麥德林和印度班加羅爾設有國際...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從...
InboxPro
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將潛在客戶轉化為客戶。關閉更多會議 InboxPro 使用人工智慧、合併標籤、後續序列和內建日曆來幫助您簡化取得和培養客戶的流程。