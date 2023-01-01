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香港 - 獨立巴士預報 HK Bus ETA 無廣告的巴士預報站整合了九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士的到站預報，界面清晣直接，力求讓用戶快速獲得所需資訊。 An ad-free bus ETA site for Hong Kong, with arrival times from KMB, NWFB and LNB. With a clutter-free UI that lets you get what you need, fast.

網站： hkbus.app

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