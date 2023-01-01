替代項 - Highspot
Hubspot
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HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Showpad
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Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
FlippingBook
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虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
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SalesHood
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SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
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Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
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