替代項 - Dropbox Sign

Revv

revv.so

Revv 突破了文件自動化和工作流程的界限。 Revv 讓您可以靈活地從其豐富的範本庫建立文件或上傳和傳送外部 WORD/PDF 文件以進行電子簽名。此外，它還提供各種簽名類型，以滿足各種可能的電子簽名場景。無論您是想產生用於電子簽名的批次文件還是在可填寫的網頁表單上取得簽名，Revv 都能讓一切成為可能。它提供即時通知、文件分析和審計跟踪，讓您隨時了解最新情況。 Revv 透過電子郵件和簡訊身分驗證雙重保護您的電子簽名流程。 Revv 透過最先進的證據管理提供強大的電子簽名證明。它還為點擊生效簽名提供視訊身份驗證。將業務應用程式與 Revv 集成，以簡化複雜的任務並無縫運行文件工作流程。 R...