替代項 - Hello Bar
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Elementor
elementor.com
建立網站，設計您的未來。 使用 Elementor 增強您的願景，建立、管理和託管令人驚嘆的網站！我們為您提供了從 A 到 Z 的全方位服務，為您提供排名第一的 WordPress 網站平台。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 表單和彈出視窗可協助您防止網站訪客在不採取行動的情況下離開。用它來建立電子郵件清單、收集回饋並提高投資報酬率。
Poptin
poptin.com
建立高級網站彈出視窗和表單，並在幾分鐘內提高網站的轉換率。現在免費註冊！無需信用卡。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
Privy
privy.com
Privy.com 是您學習電子商務行銷的排名第一的資源...向電子商務專家學習他們的銷售額如何從 0 美元增長到 100 萬美元。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
POWR
powr.io
免費建立 60 多個專業網站應用程式和外掛程式的簡單方法，無需編碼。收集更多潛在客戶、獲得更多轉換並節省時間。
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Optinly
optinly.com
建立智慧電子郵件彈出視窗。使用 Optinly Popup Maker 吸引訪客並透過流量獲利。 創建訪客喜歡參與的網站彈出視窗。使用最好的潛在客戶開發工具來促進銷售和轉換 - 無需設計或開發技能。
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 幫助創業家增加收入、電子郵件註冊和線上銷售。您將可以訪問各種網站優化小部件和彈出窗口，這將有助於將訪客轉變為客戶。
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote 擁有您所需的一切——表單、側邊欄、幻燈片、遊戲化——將您的流量轉化為收入（只需點擊幾下）。
OptinMonster
optinmonster.com
轉換您的網站流量並從中獲利 別再流失訪客了！使用世界上排名第一的最強大的轉換優化工具包立即擴大您的電子郵件列表，獲得更多潛在客戶並增加銷售額。
Jebbit
jebbit.com
利用可轉換的行動體驗，將行動流量轉換為可操作的數據。
Popupsland
popupsland.com
Popupsland is the first web-based app that enables companies to create, customize and place carbon reduction popups on their websites. By leveraging the power of Popupsland, businesses can create highly engaging and interactive carbon-offsetting popups that capture the attention of their website vis...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io provides that same powerful, real-time social proof to websites. After an easy, 4-minute setup, site visitors can see real-time notifications of current website visitors, recent purchases, booked appointments, or any other positive engagement that can help increase buyer confidence and b...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale is a conversion platform providing a set of tools for e-commerce owners to create Social Proof, grow Email & SMS lists, promote special offers, and reduce site abandonment with targeted on-site widgets.
Claspo
claspo.io
Claspo is a pop-up creation platform that is launched to set the new industry standards. Its comprehensive drag-and-drop interface leads you through the creation and customization of widgets and allows you to fulfill any ideas in your creatives. There are more efficient ways of customer acquisition ...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker is the perfect marketing tool that will bring a guaranteed income to your eCommerce business. Implement different popup elements of Popup Maker to have the best targeting tools for a better conversion on your site.
Qualzz
qualzz.com
What is Qualzz? Qualzz is a conversion optimization tool that turns your online traffic into sales. It is an efficient tool to Increase Online Revenue, Collect Email Signups, Generate Leads and Increase conversion rates. Qualzz allows you to design beautiful pop-ups in few clicks through drag & drop...
Picreel
picreel.com
Picreel is an advanced and easy-to-use popup builder that helps businesses convert website visitors into customers. Its advanced targeting and segmentation capabilities allow users to create custom popups, including exit and mobile popups, using the intuitive drag-and-drop popup builder. Picreel is ...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops is the first onsite marketing platform to engage, convert and retain your website visitors. Wisepops' onsite marketing platform helps you to engage with the people who matter most: your website visitors. Wisepops offers an end-to-end platform to help all types of online brands deliver a per...
Social Proofy
socialproofy.io
Easily create social proof notifications. Widgets can help increase product sales and leads. With Social Proofy, you can easily add social proof notifications to your store, target different users, collect emails, or use chat widgets. You can solve multiple problems using a single app with widgets p...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一個遊戲化彈出視窗平台，可讓您為您的網站建立客製化的刮刮卡活動。為了簡化我們的服務，我們只提供「刮刮卡」。那為什麼要在您的網站上使用刮刮卡呢？ Easy as it could be, too: - Strengthen the commitment of visitors - Increase sales & leads from potential visitors - Increase your brand’s knowledge through visitors - Gain more signups with gamification
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
Banatic
banatic.com
Banatic 是一個彈出視窗產生器，可輕鬆設計漂亮的彈出視窗並更快地擴展您的電子郵件清單。我們提供軟體服務來建立您自己的彈出視窗並將電子郵件與您最喜歡的電子郵件提供者同步。總而言之，您可以將註冊轉化為收入並更快地發展您的業務。
Ampry
ampry.com
從現有流量產生更多潛在客戶、銷售和收入。在一個平台上透過用戶友好的彈出視窗、持久的頂部和底部欄、微妙的通知和原生廣告單元吸引您的網站訪問者，所有這些都無需編碼。 Ampry 旨在在正確的時刻（多個觸發選項，包括頁面放棄、頁面滾動和網站停留時間）透過正確的訊息（各種放置選項和分割測試功能）吸引正確的訪客（高級用戶定位）。
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和顧客。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零pa... 顯示更多 ty 數據！擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容清晰。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程來衡量對底線的影響。
Convertful
convertful.com
Convertful 是評價最高的潛在客戶擷取軟體，可將您的使用者轉換為新的電子郵件訂閱者或銷售。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一種跨通路行銷工具，可協助您透過一個儀表板實現整個行銷自動化和個人化。使用此工具，您可以發現您的客戶旅程，使用業界領先的過濾系統對您的用戶進行細分，無需任何程式碼即可直觀地創建和管理自動化，發送個人化電子郵件，顯示高度針對性的彈出窗口，個性化您的網頁並衡量所有內容以提高轉換和成長。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
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fomo.com
Fomo 是世界上第一個社群證明行銷平台。
Landingi
landingi.com
面向數據驅動的數位行銷人員的無程式碼登陸頁面平台。 Landingi 可讓您透過微轉換追蹤來設計、發布和優化數位行銷資產，以實現更高的轉換率。
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利用 Ortto 的一體化 CRM、電子郵件和行銷平台了解您的客戶並啟動資料驅動的全方位策略。
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我們透過簡訊行銷快速發展電子商務品牌/ Recart SMS 為我們的頂級品牌帶來了近 30% 的 Shopify 收入，並為所有客戶帶來了 36.8 倍的投資回報率。 讓我們為您做同樣的事情。
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創建可轉換的個人化網站體驗。 透過在每個接觸點進行 1:1 現場訊息傳遞，將更多網站流量轉換為客戶。增加銷售額、降低成本和實現目標的最快方法。
Delivra
delivra.com
Delivra 專為忙碌的行銷人員打造，將透過簡單的電子郵件和簡訊行銷解決方案來擴大您的受眾。
Proof Pulse
useproof.com
Proof 讓您輕鬆為每位訪客個人化您的網站，以提高轉換率。了解您的 B2B 公司如何使用 Proof 來增加潛在客戶、演示和銷售量。