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Hello Alice 為您提供專家建議、獨家贈款和資助機會，以及由其他企業家組成的支持社區——所有這些都觸手可及，而且都是免費的。我們將幫助您完成創業之旅的每一步—是時候發現您需要什麼來發展您的業務了。

網站： helloalice.com

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