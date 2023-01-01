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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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撰寫文案從未如此簡單。撰寫文案既耗時又困難。 Headlime 的人工智慧可以將您的想法轉化為文字，為您節省大量時間，以便您可以專注於重要的事情：您的業務！
網站： headlime.com
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