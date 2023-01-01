WebCatalog
Hakai Magazine

Hakai Magazine

hakaimagazine.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Hakai Magazine」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Hakai 雜誌以引人注目的敘事方式探索科學、社會和環境，突顯沿海生活和現象。

網站： hakaimagazine.com

免責聲明：WebCatalog 與 Hakai Magazine 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Quanta Magazine

Quanta Magazine

quantamagazine.org

Nautilus Magazine

Nautilus Magazine

nautil.us

Knowable Magazine

Knowable Magazine

knowablemagazine.org

Lovers Magazine

Lovers Magazine

loversmagazine.com

Tablet Magazine

Tablet Magazine

tabletmag.com

LiveScience

LiveScience

livescience.com

Palladium Magazine

Palladium Magazine

palladiummag.com

Outside Magazine

Outside Magazine

outsideonline.com

Reason Magazine

Reason Magazine

reason.com

The Point

The Point

thepointmag.com

Science

Science

science.org

ScienceAlert

ScienceAlert

sciencealert.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策