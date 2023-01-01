每天都有新鮮的黑客。 Hackaday 每天都會提供來自網路的新鮮駭客。我們有趣的貼文是工程師和工程愛好者娛樂的黃金標準。 我們正在收回公眾心目中已經變質的「駭客」一詞。駭客攻擊是一種藝術形式，它以非最初意圖的方式使用某些東西。這種高度創造性的活動可以是高度技術性的，也可以是簡單聰明的，或者兩者兼而有之。駭客們享受著建造它而不是購買它、修理它而不是丟棄它、以及每次他們能偷走幾分鐘的時間時就翻遍垃圾箱尋找新項目的榮耀。 我們的首頁混合了來自社群的駭客以及我們自己的原創內容。我們努力促進思想和資訊的自由和開放的交流。我們教育那些剛學習 Hack 藝術的人，並為經驗豐富的老手提供靈感。不要害羞；如果您想展示您的項目，或者發現了其他人值得分享的很酷的東西，請向我們發送連結！

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