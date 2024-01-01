替代項 - GummySearch
elink.io
elink.io
使用 Web 連結建立任何內容。 elink 擁有保存書籤和建立網頁、電子郵件通訊、RSS 網站小部件、社交生物連結、社交牆、自動化內容等所需的一切。在幾分鐘內創建內容！
Short.io
short.io
Short.io 是一個白標籤 URL 縮短器，可在品牌網域上建立短連結。縮短、自訂並與您的受眾分享品牌 URL。
Revue
getrevue.co
建立忠實的觀眾。 Revue 讓作家和出版商可以輕鬆發送社論通訊並獲得報酬。
RocketLink
rocketlink.io
將重定向像素、自訂號召性用語、自訂網域新增至您共享的任何鏈接，自訂連結縮圖外觀並重定向任何點擊的人。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
Radio.co
radio.co
想創建一個廣播電台嗎？透過一個易於使用的平台自動化您的日程安排、直播和追蹤聽眾。歡迎來到 Radio.co。
Placer.ai
placer.ai
透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一個病毒式和推薦行銷平台，用於發起排名競賽、抽獎、預發布和推薦計劃。
ShareASale
shareasale.com
與 ShareASale 合作，成為我們值得信賴的聯盟行銷網絡的一部分。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一項影響者行銷服務，使品牌和影響者能夠聯繫、協作並實現他們的目標。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解網路上真實情況的更便宜、最快且最簡單的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 為那些不尋求高級報告或企業功能的人們提供乾淨、直接的書寫體驗。
WANotifier
wanotifier.com
您的客戶正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他們發送大量 WhatsApp 訊息，官方 API 費用可享 0% 額外加價！
SummarAIze
summaraize.com
10 分鐘內播放 10 倍播客和影片內容。 SummarAIze 將您的音訊和視訊內容重新調整為引人入勝、可分享的社交貼文、電子郵件內容、摘要、引言等！
eKyte
ekyte.com
eKyte 指導數位行銷團隊規劃和製作線上活動、分析和優化結果。人工智慧會完成剩下的工作。
BrandBucket
brandbucket.com
原創品牌名稱市場，擁有超過 100,000 個專家策劃的企業名稱可供選擇。從我們的團隊獲取匹配的 .com 和徽標以及免費的品牌建議。
Eredom
eredom.com
歡迎來到艾瑞多姆！探索未註冊的品牌商業網域！搜尋可用且可品牌化的商業 .com 網域！
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro 是一款功能強大的網路廣播平台，擁有智慧自動化系統、DJ 管理以及即時音訊串流和預定內容之間的無縫轉換，無論您是個人表演還是大型媒體，都可以幫助您保持直播狀態出口。創辦、管理和推廣您的廣播電台從未如此簡單。
Linkz.ai
linkz.ai
懸停時自動提供豐富的連結預覽，讓訪客留在您的網站上。只需 2 分鐘即可在您的網站或部落格上安裝 Linkz.ai，並在懸停時立即獲得自動豐富的連結預覽。 Linkz.ai 預覽可協助您的訪客從連結內容中取得上下文，而無需在瀏覽器標籤之間跳轉，最重要的是，無需離開您的網站。
Chainfuel
chainfuel.com
借助Chainfuel 強大的電報機器人和網絡應用程序，您只需點擊幾下即可自動保護您的群組免受垃圾郵件發送者和詐騙者的侵害，跟踪您的群組指標，吸引並留住您的用戶。
Carts Guru
carts.guru
透過專為電子商務商家設計的先進行銷自動化軟體，追蹤每個銷售線索，轉換每筆銷售，並快速發展您的電子商務業務。只需點擊幾下，您就可以針對客戶旅程的認知、考慮和善後階段構建和定制一流的營銷活動，然後只需點擊啟動，我們就會處理剩下的事情。使用我們的多通路功能，您可以將簡訊、電子郵件和 Facebook Messenger 組合成一個有凝聚力的行銷活動，以接觸每位客戶，讓他們做出最佳反應，並最大限度地提高您的回報。 Carts Guru 為您提供針對所有最受歡迎的電子商務用例的預先建置行銷活動： 放棄的購物車行銷活動 - 自動重新定位每個將商品放入購物車然後在結帳前放棄的訪客。客戶贏回活動 - 提醒老客...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先進的 AI 驅動的聯盟行銷發現 SaaS 應用程序，用於發布商管理。該平台提供對發布商網站的深入分析以及用於聯盟招募的資訊和工具。平台內的機器學習可確保結果變得更有針對性，因為它可以了解使用者的喜惡，從而幫助找到最好的聯盟行銷人員。如需了解更多信息，請訪問 www.publisherdiscovery.com
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司...
LaunchList
getlaunchlist.com
建立早期用戶的病毒式等待名單。 透過發布前遊戲化的病毒式候補名單，節省發佈時間並為您的早期產品獲得更多註冊
Echo AI
echoai.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在頁面上顯示媒體和我們的獲利功能，而無需將訪客引導至其他頁面。美國的創作者經濟平台。媒體和貨幣化。
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一個永續品牌行銷平台，利用在永續行銷框架上訓練的人工智慧模型的力量。該平台目前服務於永續時尚、個人護理和食品領域的三(3) 個類別，提供(a) 行銷有效性（資產）診斷(b) 創意傳播設計（Google廣告、亞馬遜清單（文字、圖像、影片） ）、社群廣告、網頁內容、關鍵視覺效果、產品詳細資訊頁面）； (c) 所有現有通訊資產是否符合歐盟、美國和澳洲新興的綠色清洗法規（索賠檢查員）。使用者可以透過基於 API 與現有行銷技術堆疊的整合來部署 Tikao.ai，以在企業層級進行擴展。
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
ThoughtLeaders 使品牌能夠簡單而精確地大規模利用非程序化的品牌內容。 ThoughtLeaders 是一家專注於原生贊助內容的媒體公司。
redirection.io
redirection.io
redirection.io 是領先的重定向和 SEO 優化工具。安裝在網站上時，redirection.io 允許其行銷或 SEO 經理分析流量問題並配置重定向規則以修復 HTTP 錯誤。它還可以幫助修復 HTML 元標記（標題、描述、opengraph 標記等），並在確保網站有效運作良好方面具有無與倫比的優勢。如果您不確定您的用戶遇到 404 錯誤的次數，或者沒有簡單的方法來修復它們，那麼 redirection.io 可能是您的一個很好的解決方案！
RealMailers
realmailers.com
RealMailers 是房地產經紀人的直效郵件工具。無需離開辦公桌即可設計、定位並立即發送明信片。免費地址清單。
Promoly
promo.ly
Promoly 將音樂直接傳送到收件者的收件匣。追蹤他們何時打開、播放、下載並對促銷活動留下反饋。然後即時觀看結果。
Postal Methods
postalmethods.com
PostalMethods 是一家線上列印和郵件提供者。在當今的現代商業中，沒有時間浪費在裝信封、購買郵票和開車去郵局。郵政方式消除了傳統商業列印流程的麻煩，因此您可以利用這些時間和金錢來發展您的業務。
MonkeyPesa
monkeypesa.com
MonkeyPesa 是一款用於銷售、行銷和支援的一體化軟體。它提供了一系列工具，可幫助您增加銷售並更長久地留住客戶
MarketDial
marketdial.com
MarketDial 是實體零售線下 A/B 測試領域的領導者。企業使用 MarketDial 的軟體來設計和分析任何店內實驗。 MarketDial 的客製化測試可讓任何零售專業人士回答有關其業務的關鍵問題。例如：這個新產品在我的網站上表現如何？我的促銷活動會增加銷量嗎？如果我提高某些商品的價格，是否會趕走我的顧客？我們對新站點標示的投資是否吸引了新業務？我們的新員工培訓計劃是否推動了銷售額或 CSAT 的成長？ MarketDial 是一款與眾不同的軟體解決方案。它的設計目的是讓任何人都可以輕鬆創建、實施和分析準確的店內測試。
Link Looper
linklooper.com
連結管理變簡單。 Link Looper 可協助您管理行銷連結並追蹤其成效。非常適合整個行銷團隊，從社群媒體經理到廣告營運。
LeadrPro
leadrpro.com
透過評估適合您企業的最新軟體獲得報酬。作為賣家加入並與超過 50,000 家企業潛在客戶建立聯繫。或作為買家，並透過評估軟體獲得報酬。
Klazify
klazify.com
Klazify 是一種內容分類 API 一體化網域資料來源。從 URL 或電子郵件獲取網站徽標、公司資料、分類等。
Intract
intract.io
Intract 是一個 Web3 分析套件，用於發展 Web3 專案和社群。 Intract 提供基於雲端的 Web3 行銷軟體，使專案和社群能夠透過資料支援的行銷洞察來獲取會員。我們的平台包括社群存取、服務和行銷管理產品，這些產品免費啟動並可擴展以滿足您的 Web3 成長需求 - 任何規模 - 前代幣或後代幣。 ✅ 鏈上分析 ✅ 代幣門控 ✅ Web3 用戶歸因 ✅ 活動投資回報率追蹤 ✅ 為用戶和客戶創建角色 ✅ 轉換追蹤 ✅ 新用戶識別 ✅ 錢包淨值識別
Hipolink
hipolink.net
Hipolink 是 Instagram 的微型網站開發服務。它將允許您在一頁上添加與您溝通的所有方法。您可以將此連結新增至您的 Instagram 簡介。現在，您的受眾將能夠透過訊息軟體、社交網路快速聯繫您，並直接從 Instagram 獲取更多資訊。 Hipolink 有一個許多人都可以使用的免費計劃，但要充分利用該服務，您需要啟動個人或商業計劃。我們為您準備了一份禮物： HUNT 是一個促銷代碼，可啟動 14 天的最高資費 您可以在價格和計劃頁面上使用它 註冊服務 Hipolink.net
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款由人工智慧驅動的內容創建工具，可簡化產生高品質聯盟內容的過程。只需點擊幾下，您就可以創建引人入勝的產品評論、引人入勝的綜述和資訊豐富的部落格文章，與您的聯盟行銷工作無縫整合。 Gizzmo 的與眾不同之處在於它能夠自動化整個 SEO 優化過程。我們的先進演算法會分析關鍵字、產生相關內容並針對搜尋引擎排名進行最佳化。現在，您可以讓 Gizzmo 處理 SEO 方面的工作，同時您可以專注於創建可推動轉換的引人注目的內容，從而節省寶貴的時間和資源。 Gizzmo 必須提供以下功能： - 人工智慧驅動的內容創建：我們先進的人工智慧演算法可以輕鬆產生高品質的聯盟內容。撰寫引人注目的產...
Givetastic
givetastic.com
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目標流量產生器來最大限度地提高您的網站流量。根據您的特定要求客製化您的行銷活動，輕鬆吸引成千上萬的訪客。只需幾個簡單的步驟即可客製化您的行銷活動，從而充分發揮您網站的潛力。 Getthit 的流量產生器是提高網站流量的終極解決方案。
Ermes
ermes.ai
ERMES是一個綜合數據+媒體平台。其目標是利用數據和人工智慧讓所有公司（無論大小）的廣告變得簡單、準確且有利可圖。 ERMES 平台包括： - 超過 2.95 億個確定性消費者檔案（240MM 美國/55MM 法國），擁有超過 380 個細分受眾群，包括用於建立自訂定位的行為和購買意圖標準。 - 自助式CRM 豐富模組，可幫助您更好地了解自己的潛在客戶和客戶- 營銷活動啟動模組，使您能夠創建和激活媒體計劃，從而根據您的受眾和預算最大限度地提高績效- 廣告創建模組，使您能夠快速、輕鬆地輕鬆創建適用於所有媒體的廣告格式 - 效果分析模組使您能夠一目了然地了解結果並進行相應優化。 ERMES 擁有...
Dizply
dizply.com
Dizply 是一款為廣告代理商、媒體公司和自由工作者簡化廣告格式管理和製作流程的應用程式。它允許用戶創建包含線上活動所需的所有格式的活動 - HTML5 橫幅、靜態橫幅（jpg、png、gif 等）、HTML 新聞通訊和許多其他格式。
Distil.ai
distil.ai
Distil 是一種突破性的行銷工具，它可以理解您的數據，並使您能夠以個人身分與所有受眾進行交談。當您提煉行銷時，您可以消除噪音並掌握客戶和潛在客戶正在尋找的本質、他們喜歡的管道以及他們反應最快的時間。無需費力處理機器學習或複雜的數據分析，因為 Distil 可以輕鬆地與您現有的行銷活動工具融合，以釋放行銷人員和商業創意思想家的力量。
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero 是一款 SaaS 行銷自動化工具，可協助行銷代理商/數位行銷人員透過可分享連結在 2 分鐘內即時存取 Facebook、Google、TikTok、LinkedIn 等客戶的廣告帳號和頁面
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一種店內客戶追蹤系統，包括視訊和攝影機追蹤、資料收集和整合。
DGTLsuite
dgtlsuite.com
DGTLsuite 是一個 B2B SaaS 平台，可協助各種規模的企業降低數位參與的成本和複雜性，同時大幅提高客戶滿意度、保留率和獲利能力。
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR 是一種創新的 B2B 自助 SaaS 解決方案，旨在幫助企業產生具有追蹤功能的可自訂、靜態和動態 QR 程式碼。我們的解決方案滿足了行銷、零售和營運流程中對無縫數位整合日益增長的需求。
CompeteShark
competeshark.com
CompeteShark 是一種競爭情報解決方案，用於即時監控、追蹤和分析競爭對手的行銷工作。
Clickvoyant
clickvoyant.com
目前分析人才缺口為 200B 美元，填補這些職位非常困難。 Clickvoyant 是行銷分析領域的 Canva。它允許任何人透過連接他們的原始行銷數據來創建具有統計意義的洞察演示。有了 Clickvoyant，任何人都可以成為資料科學家
Clevertone
clevertone.com
Clevertone 是運行您日常任務的按需個人助理。這可以幫助忙碌的個人和家庭重新分配時間並管理日常任務。透過個人化的方法和與當地專業人士網路的聯繫，Clevertone 提供量身訂製的解決方案來滿足您的獨特需求。無論您需要辦事、安排約會或管理家務方面的協助，Clevertone 都可以幫助您完成更多工作並專注於最重要的事情。
Chatwee
chatwee.com
Chatwee 是一款即時聊天和即時通訊應用程序，目標是： - 線上社群- 虛擬活動- 心理健康支援提供者- 團隊溝通- 即時交易- 教會服務- 教育網路研討會- 即時視訊串流，允許用戶透過私人、公共和公共場所進行參與信差式的群組對話。它提供了一系列廣泛的功能、高級自訂選項，如果適合您，還附帶永久免費計劃。輕鬆安裝，幾分鐘內即可開始使用。立即為您的網站添加一個動態的社交中心，您將看到參與度的上升！
BusynessProfile
busynessprofile.com
Busynessprofile.com 是一個線上平台，供中小型企業主添加業務並接觸合適的受眾。
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat 是基於官方 WhatsApp API 建構的電子商務 WhatsApp 行銷自動化解決方案。該平台還在 WhatsApp 上提供 CRM 和客戶服務平台，以便透過 Whatsapp 更好地進行銷售和客戶支援管理。 BusinessChat 主要功能： - Whatsapp 大量行銷活動- 透過WhatsApp 為Shopify、salla 和Zid 提供廢棄購物車自動化- Whatsapp 聊天機器人 - WhatsApp 多代理收件匣BusinessChat 免費工具和資源： - WhatsApp 小工具- WhatsApp 連結產生器- WhatsApp 行銷模板
Botowski AI
botowski.com
Botowski 是一款基於最新 GPT-3 技術的 AI 內容產生器。創建它的目的是為企業、組織和非專業作家的人創建內容。它提供了各種自動內容生成工具，從用於品牌推廣的朗朗上口的口號到電子郵件模板或部落格內容。
AgencyApps
agencyapps.com
我們的 AI 社群貼文建立器可以輕鬆為 Facebook、Instagram、LinkedIn 和 Twitter 產生高品質、引人入勝的社群媒體貼文。只需輸入您的網域、關於您的內容的短語、您的職業和圖像描述，我們的軟體將為您的貼文創建獨特、原創和專有的內容。您還可以使用自己的自訂圖像來獲得完全個人化的體驗。我們的目標是幫助您透過社交貼文獲得成果。
Xoopah
xoopah.com
Xoopah 是一個小型企業成長平台，旨在透過提供必要的工具和資源來發展業務，幫助小型企業取得成功。憑藉電子郵件行銷、評論管理、收款等功能，Xoopah 簡化了日常營運並簡化了成長策略。它可以節省時間，增加收入，並使小型企業更容易實現業務成長。借助 Xoopah，小型企業可以輕鬆管理其業務、自動化任務並推動成長。
Wysistat
wysistat.net
適用於網站、行動應用程式、AMP 頁面的受眾測量解決方案。 WebAnalytics 解決方案無需獲得 CNIL 的同意，並通過 ACPM 的認證即可發布您的流量。