Guitar Tricks
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Guitar Tricks」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
透過最好的免費線上吉他課程學習如何彈吉他。無論是初學者還是高級吉他手，我們的 11,000 個視訊課程將讓您立即彈奏簡單的吉他歌曲！學習吉他和弦，如何快速改變和弦，以及適合電吉他和原聲吉他的吉他練習。
網站： guitartricks.com
免責聲明：WebCatalog 與 Guitar Tricks 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
TrueFire
truefire.com
Ultimate Guitar
ultimate-guitar.com
Fender Play
fender.com
TalkingBass
talkingbass.net
Musicca
musicca.com
Chordify
chordify.net
PentesterLab
pentesterlab.com
JamPlay
jamplay.com
Scott's Bass Lessons
scottsbasslessons.com
DailyDictation
dailydictation.com
BYJU'S
byjus.com
Pickup Music
pickupmusic.com