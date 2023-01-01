替代項 - Gryphon.ai

EngageTech

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透過我們獨特的銷售智慧平台和世界一流的 SDR 服務，我們使客戶能夠推動更合格、可預測的管道。在 G2 上，您會找到與我們的銷售智慧平台（以前稱為 EngageIQ）相關的資訊和評論，因此請繼續閱讀以了解更多資訊。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和銷售團隊能夠識別有興趣的客戶和準備進行對話的 B2B 技術買家。動態、可搜尋的資料庫，包含最新、合規的B2B 公司資訊和準確的技術買家聯繫方式（職務、直撥電話號碼、電子郵件等），根據市場帳戶和技術買家的可能性對他們進行智能排名敞開心扉進行對話。 EngageTech 減少了 SDR 研究時間並優化了出站勘探活動，它與領先的銷售參與和...