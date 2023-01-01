替代項 - Grok
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Bard
bard.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Poe
poe.com
快速、有用的人工智慧聊天。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Chat AI
gtchat.ai
歡迎使用 CHAT AI，這是一款人工智慧聊天機器人，它使用最新的自然語言處理技術與您進行智慧且引人入勝的對話。只要輸入您的訊息，CHAT AI 就會周到且個人化地回覆。 無論您是想撰寫長篇內容（散文、電子郵件、文章等）、談論時事、分享您的想法和感受，還是進行隨意的對話，CHAT AI 都可以傾聽您的聲音並與您互動。憑藉著不斷發展的AI技術，
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智慧網路副駕駛
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...