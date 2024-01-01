替代項 - GRIN
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
HypeAuditor
hypeauditor.com
一體化解決方案，助力您的影響力行銷。 管理影響者行銷活動的整個生命週期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷的記錄系統，行銷人員用它來投資正確的策略、簡化行銷活動和規模化計劃。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
Fohr
fohr.co
Fohr 是頂級影響者行銷公司之一，致力於將合適的影響者和品牌大使與頂級品牌聯繫起來。請立即造訪我們的網站。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是領先的影響者發現和分析 SaaS 平台，擁有全球最大的影響者資料庫，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 億影響者。 BrandMaxima 的功能包括影響者發現、影響者分析、影響者管理和推廣、活動管理和活動報告。
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Influence.co
influence.co
作為創作者所需的一切。 加入第一個為影響者和創作者設計的專業網絡。立即建立您的個人資料，以賺錢、互相學習並透過社群結識新朋友。
#paid
hashtagpaid.com
付費主題標籤 - 在一個平台上與創作者進行配對、發起活動並運行創作者白名單。影響者行銷現在安全、簡單、快速。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一個統一的影響者行銷解決方案，幫助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的創作者最大限度地提高品牌影響力。
Lefty
lefty.io
Lefty 是專為領先生活風格品牌打造的端到端影響者行銷平台。 Lefty 幫助品牌和機構管理表現最佳的影響者計畫：人才發現和資格、關係管理、自動化活動報告、績效衡量和競爭基準。左撇子是獨立團體的成員。 The Independents 是一個面向奢侈品和生活方式行業領導者的全球行銷和傳播團體。由 Karla Otto、K2、The Qode、Lefty 和 Bureau Betak 組合而成。辦事處：巴黎、倫敦、米蘭、慕尼黑、紐約、洛杉磯、東京、香港、上海、北京、首爾、迪拜 更多信息，請訪問 https://www.lefty.io。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics 為標誌性生活風格品牌提供先進的影響者行銷分析和解決方案。我們的影響者行銷分析平台可讓您全面了解您的品牌的免費媒體方案。我們幫助您： - 全面了解為您的品牌創建的所有最重要的影響者內容。 - 了解整個影響者社群並評估個人關係。 - 透過追蹤、評估和比較活動績效來完善和調整您的影響者行銷策略。 - 了解您品牌隨時間的表現指標，並利用競爭對手、市場和產業分析來擴大您的領先優勢。
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使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Tolt
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啟動您自己的聯盟行銷計劃的經濟實惠的解決方案。 Tolt 幫助 SaaS 新創公司建立和運作自己的聯盟計畫。與 Stripe 和 Paddle 配合使用。