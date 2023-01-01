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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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發現一個強大的、端到端的數位解決方案，簡化處方記錄流程。 GoScripts 為您提供支持，讓文件訂單、續約、重新認證和保險驗證都觸手可及。借助 GoScripts 的創新技術，您的處方文件一次性就完整且準確，因此患者無需等待。

網站： goscripts.com

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