替代項 - Gopuff
Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美國公司，在美國和加拿大經營雜貨配送和取貨服務。該公司透過網站和行動應用程式提供服務。該服務允許客戶從參與的零售商處訂購雜貨，並由私人購物員完成購物。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。
Routific
routific.com
最簡單的送貨路線規劃軟體。 Routific 將強大的路線優化與五星級配送體驗相結合，使規劃本地配送路線變得輕鬆且有利可圖。
Local Express
localexpress.io
End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.
Good Eggs
goodeggs.com
Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.
Locate2u
locate2u.com
路線規劃與交付優化 我們讓您輕鬆交付物品或追蹤您的服務。使用您自己的車隊或在單一應用程式中將送貨外包給其他快遞員。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。