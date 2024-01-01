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替代項 - Gopuff

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart 是一家美國公司，在美國和加拿大經營雜貨配送和取貨服務。該公司透過網站和行動應用程式提供服務。該服務允許客戶從參與的零售商處訂購雜貨，並由私人購物員完成購物。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。

Routific

Routific

routific.com

最簡單的送貨路線規劃軟體。 Routific 將強大的路線優化與五星級配送體驗相結合，使規劃本地配送路線變得輕鬆且有利可圖。

Local Express

Local Express

localexpress.io

End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

路線規劃與交付優化 我們讓您輕鬆交付物品或追蹤您的服務。使用您自己的車隊或在單一應用程式中將送貨外包給其他快遞員。

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。

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