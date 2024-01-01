替代項 - Google Search Console
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一個網站，用於分析不同地區和語言的 Google 搜尋中熱門搜尋查詢的流行程度。網站使用圖表來比較不同查詢隨時間的搜尋量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，這是一項顯示搜尋趨勢資料的更複雜、更先進的服務。 2012 年 9 月 27 日，Google 將 Google Insights for Search 合併到 Google Trends 中。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 網站管理員工具是一項免費服務，作為 Microsoft Bing 搜尋引擎的一部分，它允許網站管理員將其網站添加到 Bing 索引爬蟲、查看其網站在 Bing 中的表現等等。
Frase
frase.io
透過整合的內容優化和對話式人工智慧工具來增加自然流量、轉換率和收入。立即建立一個免費帳戶。
Surfer
surferseo.com
使用 Surfer 只需點擊幾下即可為任何網域產生內容計劃。編寫高品質且有利於 SEO 的內容，以在 Google 中贏得高位。立即註冊！
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社群的支持下，Moz 建立了使 SEO、入站行銷、連結建立和內容行銷變得簡單的工具。立即開始 30 天免費試用！
RankIQ
rankiq.com
撰寫排名在 Google 第一頁上的部落格文章。我們的人工智慧驅動的 SEO 工具集專為部落客建立。它告訴您要在帖子和標題中添加什麼內容，這樣您就可以在一半的時間內編寫完美優化的內容。我們也為每個部落格利基市場精心挑選了競爭最低的高流量關鍵字庫。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Sitechecker
sitechecker.pro
網站 SEO 檢查器可進行快速、完整的技術審核。 取得詳細的 SEO 審核報告，其中包含有關如何改善您的網站並登上 Google 榜首的個人化清單。
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove 是一家跨國軟體即服務 (SaaS) 公司，為網站治理創建基於雲端的工具和服務。 Siteimprove 成立於 2003 年，總部位於丹麥哥本哈根，在奧地利、澳洲、加拿大、丹麥、英國、芬蘭、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士等多個國家積極開展業務。美國。 2017 年，Siteimprove 的營收為 4,200 萬美元。
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge 是領先的 SEO 解決方案和內容績效行銷平台，可協助超過 1,700 名客戶產生更多自然流量。 BrightEdge 總部位於加州聖馬刁，在紐約、西雅圖、芝加哥、克里夫蘭、東京、雪梨和倫敦設有辦事處。立即聯絡我們以取得 SEO 演示。
AccuRanker
accuranker.com
世界上最快的關鍵字排名追蹤器 - 為代理商和 SEO 專業人士建立的客製化排名追蹤器。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Seobase
seobase.com
Boost Your Website with seobase: Your Key to Better Rankings Elevate your online presence with seobase, the ultimate SEO companion offering a suite of powerful tools. From instant access to a comprehensive SEO platform for boosting search engine rankings to streamlined project management, effortless...
Yoast
yoast.com
We are Yoast and our mission is SEO for everyone! So, how do we achieve that? For starters, we have our Yoast SEO software, which is active on more than 13 million websites. Our goal is simple: we help website owners get more traffic from the search engines. For example, we help our users keep their...
AIOSEO
aioseo.com
Finally a WordPress plugin that's both easy and powerful! All in One SEO is the best WordPress SEO plugin. Join 3,000,000+ Professionals who use AIOSEO to Improve Their Website Search Rankings.
Conductor
conductor.com
Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台。 Conductor 的企業 SEO 和內容行銷平台旨在幫助品牌確保其網站在技術上進行優化，以在搜尋引擎上排名、改進現有頁面並創建新內容以增加自然網路流量。 Conductor 幫助行銷人員了解客戶需求和搜尋行為，使跨職能團隊能夠針對他們的 SEO 策略採取行動。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 數據象限報告將 Conductor 評為 SEO 解決方案的領導者，並在其 2022 年 SEO 情感足跡報告中評為冠軍。 Conductor 也在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台評估中獲得最...