替代項 - Google Contacts
iCloud Contacts
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的「通訊錄」來讓您的聯絡人井井有條且易於找到。您所做的更改會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的「通訊錄」應用程序，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。
Contacts+
contactsplus.com
適合專業人士、團隊和小型企業的最直觀的聯絡人管理應用程式。使用 Contacts+ 輕鬆管理您的關係。
Outlook People
live.com
People 是一款聯絡人管理應用程式和通訊錄。它允許用戶組織和連結來自不同電子郵件帳戶的聯絡人
Zoho ContactManager
zoho.com
通訊錄管理軟體，清爽簡單。 Zoho ContactManager 是一款線上聯絡人管理軟體，可讓您在一個地方組織聯絡人、任務和交易。
네이버 주소록
contact.naver.com
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