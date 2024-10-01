替代項 - GoodData
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在為團隊建立最好的數據科學筆記本。在筆記本中，使用者可以連接他們的數據，透過即時協作和版本控制來探索和分析數據，並輕鬆共享。所有這一切都是透過在雲端中運行的強大的、基於瀏覽器的 UI 完成的。 特點包括： * 透過 URL 分享筆記本和項目 * 透過版本控制邀請其他人查看、評論和協作 * 發布帶有可視化演示的筆記本 * 在專案之間共用資料集 * 完整的linux終端訪問 * 程式碼補全 * 自動Python套件管理 * 從github導入 * PostgreSQL資料庫連接
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲是全球最大的雲端運算公司之一，在全球提供可擴展、安全、可靠的雲端運算服務，透過全面的雲端產品和解決方案加速數位化進程。
Grow
grow.com
Grow 是一個無程式碼全端商業智慧 (BI) 平台，讓組織中的每個人都能做出資料驅動的決策。透過將 ETL、資料倉儲和視覺化結合在一個易於使用的平台中，任何組織都可以連接和探索其資料以獲取見解。我們的無限用戶授權模式讓每個人都能獲得所需的答案，而無需排隊等待分析師。現在，每個人都可以即時做出重大決策，以加速自己的成長。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一個對話式人工智慧分析師，使用戶能夠用自然語言提出有關其數據的任何問題，並在幾秒鐘內獲得完整的答案。 DataGPT 是具有記憶功能的完全自主聊天機器人，能夠回答複雜的問題，例如
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 與您的資料庫聊天。 用自然語言提出問題並在幾秒鐘內獲得答案。不再有 SQL 查詢，不再有資料科學。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Chartio
chartio.com
對每個人來說都很簡單。對於數據團隊來說足夠強大。 Chartio 是一種基於雲端的業務分析解決方案，其使命是使組織內的每個人都能夠存取、探索、轉換和視覺化他們的資料。有了 Chartio，每個團隊成員現在都可以回答自己的問題。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商業智慧市場值得信賴的領導者，自豪地幫助數千個數據團隊和業務用戶利用他們的數據做出更明智的決策。
Mineo
mineo.app
MINEO 是一個探索資料、建置和部署 Python 增強筆記本的平台。它還使用機器學習來監控資料的品質 更好的 Python Notebook --------------------------------- Mineo 需要透過新增生產級功能，將Python 筆記本提升到一個新的水平，例如： * 可切換佈局模式：筆記本、儀表板和行動裝置。 * 無程式碼小工具（SQL 查詢、圖形、表格、KPI、標題、圖像和表單），無需編程即可探索您的內容並與之互動。 * 整合SQL資料來源，直接存取資料庫。 * 與 Jupyter 筆記本相容。從 .ipynb 匯入現有筆記本或從 mineo 匯出到其他應...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解資料、建立清晰的視覺效果和儀表板報告時，DataSquirrel 可以為您節省時間、壓力和痛苦。自動清潔。自動分析。自動可視化。自動重複。它是：快速、簡單、引導、人工智慧輔助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何數據並獨立做出決策的個人和團隊的首選商業智慧平台！使用或開始不需要任何技術技能。只需上傳您的數據，讓 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 透過上傳任何資料來探索自發性資料需求 ✓ 自動清理以確保準確性 ✓ 使用人工智慧建議的分析發現模式 ✓ 不再需要 VLookup！一鍵合併資料 ✓ 根據需要自訂視覺效果 ✓ 下載清理後的檔案和儀表板報告 ✓ 無需登入即可...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一個為團隊建立的高級分析工具，可讓分析師將大型資料集轉換為自訂的預測性見解，並輕鬆分享他們的發現。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款綜合智慧平台，將生成式 AI 的強大功能與 BI 的精確性融為一體。它是一個雲端原生的開放架構平台，建立在可擴展的、適合未來的語義層之上，旨在註入人工智慧驅動的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 讓世界各地的公司能夠向其組織內部和外部的數以萬計的人無縫地提供現代資料分析解決方案。它融入了領先的 GenAI 技術，可以在任何設備上實現智能，從而加快任何用戶從數據到採取行動的時間。
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ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可操作的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動發現見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Trevor.io
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使您的整個團隊能夠使用簡單、直觀的查詢產生器（或 SQL）建立報表、執行查找並從資料中取得臨時答案。根據您的數據輕鬆創建精美的可視化效果、儀表板和報告： - 導出為您喜歡的格式- 通過電子郵件、Zapier 或Slack 發送警報- 與您的團隊內部共享- 通過嵌入式儀表板與您的客戶分享Trevor 使用安全的唯讀工具交易，只需 20 分鐘即可設定且相容於 dbt。