替代項 - Goldcast
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可...
Micepad
micepad.co
Micepad 是一家屢獲殊榮的活動管理軟體供應商，專注於擷取和顯示現場活動資料。
Sweap
sweap.io
Sweap 是一個活動效率平台，將使活動成為您公司最具影響力的行銷管道。 Bentely 或 Scandic Hotels 等一些最好的活動團隊使用我們的軟體透過自動化賓客管理、活動溝通和虛擬活動平台來推動更多註冊並節省時間。 Sweap 提供每年最多 500 次註冊的免費計劃，因此您今天就可以開始。