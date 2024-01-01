替代項 - Glue Loyalty
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Fivestars
fivestars.com
Fivestars 是一個一體化支付和行銷平台，結合了易於使用的技術、可自訂的獎勵和促銷以及自動化。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Talkable
talkable.com
很棒的推薦行銷計劃 ✅ 適用於線上商店、本地企業和 B2B 服務。增長行銷的客戶忠誠度計劃。易於啟動、測試和優化！獎勵您的客戶！
Smile.io
smile.io
使用世界上最值得信賴的忠誠度應用程式將首次客戶變成永久客戶。 超過 1.25 億購物者透過 Smile 賺取積分。給人們他們所愛的東西。
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage 是一個數位忠誠度平台，可簡化小型企業的行銷。它擁有與客戶聯繫、鼓勵重複訪問和發展業務所需的一切。
Referrizer
referrizer.com
全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Xoxoday
xoxoday.com
企業的獎勵、激勵、福利和支出基礎設施。 數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz 是一個針對中小型企業的忠誠度平台，專為代理商設計。我們將所有印刷促銷訊息數位化，並向企業提供免費的推播通知管道。這有助於提高中小型企業的保留率、收入和客戶群。白標經銷商帳戶透過向數位機構提供忠誠度即服務來幫助獲得額外的經常性收入。
Friendbuy
friendbuy.com
高成長品牌可以透過 Friendbuy 從每位客戶身上獲得更多收益。憑藉一流的推薦和忠誠度計劃，品牌可以透過推薦實現至少 5-10% 的銷售額，生命週期價值提高 4 倍。 Friendbuy 與 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃爾瑪、迪士尼和雀巢等財富 100 強公司合作。此外，Friendbuy 與您的技術堆疊無縫集成，因此您可以將推薦和忠誠度無縫地融入您的客戶旅程中。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage 是一個數位忠誠度平台，可簡化小型企業的行銷。它擁有與客戶聯繫、鼓勵重複訪問和發展業務所需的一切。
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral 是一款簡單的客戶忠誠度軟體，可追蹤傳統行銷以及數位行銷工作。
Shopuddy
shopuddy.com
讓小型企業能夠向客戶的 Apple Wallet 和 Google Wallet 發放數位獎勵卡和優惠券。品牌可以快速部署各種類型的忠誠度計劃，以吸引回頭客，提高客戶忠誠度並增加您的錢包份額。
Propello
propello.com
快速上市、基於白標獎勵的客戶忠誠度軟體。提高參與度、減少客戶流失、提高轉換率、產生新的收入來源並提高客戶終身價值。
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo 是為中小型零售商和餐廳提供的數位會員卡服務。 Loyalzoo 提供價格實惠、基於訂閱的系統，允許任何規模的零售商運行自己的店內忠誠計劃。Loyalzoo 是為中小型零售商和餐廳提供的數位忠誠卡服務。 Loyalzoo 提供價格實惠、基於訂閱的系統，允許任何規模的零售商運行自己的店內忠誠度計劃。
Lootly
lootly.io
Lootly 是一個忠誠度和獎勵、推薦和 VIP 平台，幫助電子商務品牌與客戶建立良好的關係。 Lootly 為超過 2,000 個全球獎勵計劃提供支持，每天為數百萬積分和客戶提供服務。 Lootly 讓您可以在幾分鐘內輕鬆啟動自己的忠誠度計畫。在 Lootly，我們認為忠誠度計劃應該功能豐富、易於訪問、完全可自訂且適合所有規模的企業。透過我們龐大的整合庫，只需幾分鐘即可將 Lootly 連接到您最喜歡的應用程序，例如：TrustSpot、Klaviyo、Zapier 等。連接應用程式後，它會在背景完全自動運行。 Lootly 適用於：Shopify、Shopify Plus、BigComme...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify 是一個數位團隊的 API 優先、基於雲端的促銷和忠誠度管理平台。它有助於提高客戶忠誠度、獲取新客戶並透過有針對性的激勵措施和情境獎勵來增加收入。我們幫助各種規模的公司像電子商務巨頭一樣推出、分發和追蹤客製化優惠券、禮品卡、推薦、折扣、忠誠度計劃和贈品活動，但成本僅為其一小部分。 Voucherify 提供靈活的規則引擎，可在不消耗促銷預算的情況下提高您的轉換率和保留率。我們贏得了超過 250 家客戶的信任（包括 Clorox、Pomelo、ABInBev、OVO Energy、SIG Combibloc、DB Schenker、Woowa Brothers、Bellroy...
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
超越積分和獎勵的關係。 讓您現有的客戶為您發展業務。如何？使用 LoyaltyLion 創建超越積分和獎勵的忠誠度計劃，透過更好的客戶關係推動更大的客戶終身價值和成本效益的獲取。
Stamped
stamped.io
為您的電子商務商店利用產品評論和客戶獎勵的力量。提高銷售額和客戶保留率最簡單的方法。
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo 的使命是重新定義促銷活動，使其成為更大更好成果的催化劑。我們正在開創一種新的客戶體驗類別；解決整個客戶生命週期中的促銷挑戰，我們稱之為 PromotionX。優衣庫的促銷體驗平台將高級促銷的效果與卓越的客戶體驗相結合，以提高轉換率和參與度，透過激勵措施和激發行動的線上體驗，幫助您在關鍵時刻瞄準合適的人群。
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 透過獨特的目錄為世界各地的客戶提供數位獎勵，其中包括 36 個國家的 24 種不同貨幣的頂級品牌、預付和其他類似現金的選項。 NeoCurrency 是一家總部位於美國的獨立供應商，為促銷和忠誠度計劃、市場研究、員工獎勵和銷售獎勵提供數位獎勵和獎品。
Nector
nector.io
Nector 忠誠度應用程式是企業培養客戶忠誠度、推動重複購買、獲取新客戶、收集見解和簡化營運的寶貴工具。透過實施個人化忠誠度計劃，企業可以激勵重複購買並為客戶創造價值感。推薦功能可以幫助企業進入新的客戶網絡，而分析則可以為數據驅動的決策提供有價值的見解。透過無縫整合並專注於增強客戶體驗，Nector 是建立牢固的客戶關係和推動業務成長的強大工具。
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen 的合作夥伴計畫適用於行銷代理商和軟體公司。如果您的公司想要實施卓越的忠誠度計劃，那麼我們可以是完美的搭配！聯繫我們成為合作夥伴。
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant 協助全球線下企業與客戶建立有意義的聯繫。其專有平台提供強大的 CRM 系統、白標應用程式和 POS 整合。
Loyale
loyale.io
Loyale 是一個基於雲端的客戶忠誠度平台，為公司提供獎勵計劃和行銷工具。它可以與 Shopify、WooCommerce、Lightspeed、Mailchimp 等現有堆疊集成，以實現工作流程自動化。該軟體提供積分、獎勵、優惠券、禮品卡、回饋表、打孔卡和 VIP 客戶等高級功能。作為一個行銷自動化平台，Loyale 允許企業以令人難以置信的投資回報率開展高轉換率的行銷活動。 - 根據人口統計或購買行為細分客戶。 - 透過推播通知、電子郵件和貼文與客戶溝通。 - 安排由時間或操作觸發的個人化一次性或重複自動化。 - 根據即時數據產生報告以分析和提高效能。