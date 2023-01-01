GlobalSign 是可信賴身分和安全解決方案的領先供應商，使世界各地的企業、大型企業、雲端服務供應商和物聯網創新者能夠保護線上通訊、管理數百萬個經過驗證的數位身分並自動進行身份驗證和加密。其大規模公鑰基礎設施 (PKI) 和身分解決方案支援構成萬物互聯 (IoE) 的數十億服務、設備、人員和事物。

網站： globalsign.com

免責聲明：WebCatalog 與 GlobalSign 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。