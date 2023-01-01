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GlobalSign 是可信賴身分和安全解決方案的領先供應商，使世界各地的企業、大型企業、雲端服務供應商和物聯網創新者能夠保護線上通訊、管理數百萬個經過驗證的數位身分並自動進行身份驗證和加密。其大規模公鑰基礎設施 (PKI) 和身分解決方案支援構成萬物互聯 (IoE) 的數十億服務、設備、人員和事物。
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