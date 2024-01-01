替代項 - GigaOM

CarrierSource

carriersource.io

CarrierSource 是一個承運人審查網站，旨在幫助貨運公司在網路上建立公平的聲譽，同時為經紀人和托運人的審查過程提供另一層同行審查。每個活躍的承運商在 CarrierSource 上都有一個免費的個人資料，他們可以在其中公開展示其公司資訊、收集客戶的評論、創建品牌，並輕鬆被經紀人和托運人找到。經紀人和托運人可以免費根據航線或位置搜尋承運人，了解有關其服務的更多信息，並閱讀與他們合作的其他人的同行評論。