替代項 - Genesys Cloud
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 取得商務 VoIP，並將您的團隊與雲端電話系統連接起來，讓商務通訊更加輕鬆、有效率。免費試用！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Adversus
adversus.io
今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
CallTools.com
calltools.com
基於雲端的呼出和呼入呼叫中心軟體開發。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
Continually
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為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 幫助公司更好地與客戶對話。每次都在電話上即時將客戶資訊付諸行動。
BatchDialer
batchdialer.com
適用於每個企業的電話撥號器。 了解所有可協助您增加銷售額和提高生產力的工具和功能。
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
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最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
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engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
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享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Yobi
yobi.app
Yobi 將工作電話號碼和有用的整合添加到您現有的裝置中。無需新硬體。專為團隊和企業打造
Ringy
ringy.com
自動化任務。推動銷售。培養領導力。 Ringy 是一個完整的 CRM 解決方案，可在直覺的介面中處理所有交易。
Userlike
userlike.com
將即時聊天變成長期客戶。 即時聊天軟體可讓您與客戶保持密切聯繫。在您的網站上開始對話，透過訊息應用程式保持聯繫。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Terminus
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Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
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體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
WotNot
wotnot.io
立即自動與您目前和未來的客戶互動！建造機器人很容易，但獲得期望的結果卻很難。這就是 WotNot 介入的地方，為您提供客製化服務。我們透過我們的無程式碼聊天機器人平台建立了合格潛在客戶的管道，自動化您的支持，而無需增加人員數量。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自動呼叫應用程式、行動 CRM 和外部撥號器軟體，用於行動電話和外撥呼叫服務。使用 GoDial 在 2 分鐘內設定您的外撥呼叫中心。 GoDial 使用手機的 SIM 卡進行撥號，因此雲端電話或 VoIP 無需付費。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。