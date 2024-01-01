替代項 - Gavagai
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
scite.ai
scite.ai
scite 是一種工具，用於幫助研究人員透過智慧引文更好地發現和理解科學文章。 智慧引文允許使用者透過提供引文上下文和描述其是否為所引用的主張提供支持或對比證據的分類來查看科學論文是如何被引用的。搜尋超過 8 億條智慧引文。
Iris.ai
iris.ai
用於您研究的強大工具。我們建構了世界領先的人工智慧引擎，用於科學文本理解。該引擎應用於文獻綜述、資料提取、上市後監控或涉及數千份文件（如論文或專利）的任何其他任務，將使您的生活變得更加輕鬆。
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智慧和網路思維產生想法和洞察力。 InfraNodus 結合了文字分析、網路視覺化和 GPT-3 AI，幫助您研究話語，增強您的閱讀、寫作和研究工作流程。 從多個導入來源獲取任何文本的摘要概述，揭示主要主題及其之間的關係，識別模式和差距，發現正確的問題以推進您的思考和研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
Cohere
cohere.com
讓 NLP 成為每個開發人員工具包的一部分。 利用語言理解的力量。加入使用 Cohere 的開發人員和企業的行列，以以前難以想像的規模生成、分類和組織文本。
Enago Read
read.enago.com
使用 RAx 加速文獻分析和理解 - 智慧助理可輕鬆探索、整理見解並組織您的研究描述。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自動化專業人員的無程式碼人工智慧。 最後，這是一個一體化平台，無需程式碼即可為文字和文件流程建立企業級人工智慧自動化。
tinq.ai
tinq.ai
一個 API 可滿足您的所有文字分析需求。 Tinq.ai 是一個簡單的自然語言處理工具。它可以幫助您輕鬆地在專案中實施文字分析。
InMoment
inmoment.com
InMoment 的體驗改進 (XI) 方法超越了傳統的客戶體驗管理，結合了數據、技術和行業專業知識。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一種自動化文件讀取和處理解決方案，透過使用 OCR 和人工智慧，將非結構化文字轉換為結構化資料。它將減少資料輸入團隊管理發票和其他文件所造成的工作量。該工具將接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之後，Parsedoc 將透過 API 將這些整合到公司的管理系統（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客戶主要希望實現發票、交貨單、採購訂單、單一管理文件 (SAD) 等文件的自動化。專為希望節省財務或採購人員手動管理和處理發票及其他文件的大部分時間的中型和大型公司而設計。
Keatext
keatext.ai
分析回饋以創造更好的使用者體驗。 Keatext 將客戶和員工的聲音帶入您的日常活動中。我們的平台是為客戶體驗、行銷和人力資源團隊建立的，旨在了解大量回饋——思考評論、開放式調查和聯絡中心票證。 1. 透過無縫設定上傳回饋。您無需重新設計技術堆疊即可了解客戶和員工的聲音。 Keatext 非常適合作為基於雲端的獨立分析平台。上傳您自己的資料檔案或使用我們的整合在幾分鐘內發現見解。 2. 了解您提供的體驗。人們已經告訴您他們在您公司的經歷。識別盲點並了解您不知道的因素正在傷害您所依賴的客戶或員工。找出影響滿意度的關鍵驅動因素。倡導更明智、數據驅動的決策。 3. 建議最具影響力的行動。提出對人們體...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是現代無程式碼、基於 SaaS 的端到端知識自動化和文字分析平台，使普通領域專家可以進行文字分析。組織使用它從分析客戶回饋中獲取價值，挖掘社交媒體以了解消費者的需求和痛點，並透過自由格式的文字回應、趨勢預測和地平線掃描來識別新興趨勢。 Dcipher Analytics 可以透過自動化枯燥的工作來節省洞察專業人員的寶貴時間，使他們能夠專注於洞察對其組織的意義以及如何採取最佳行動方案。該平台加快了所有分析師和洞察專業人士的洞察時間、模型訓練和工作流程自動化。此解決方案的基礎是針對非結構化資料（例如文字）量身定制的獨特架構和專有查詢語言。是什麼讓我們獨一無二？ ...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，數以百萬計的客戶都會對他們喜歡、喜歡、討厭或希望改變的產品留下評論。從日常常見的快速消費品產品到高端採購，產品範圍內有多個價格點和數十種變化，準確的商業智慧可能很複雜、耗時、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花費數千小時和數百萬美元分析數據的情況下獲得所需的見解？簡單：利用 Wonderflow 的高階預測分析。憑藉市場領先的語言分析、數據點整合和生成式 AI 功能，Wonderflow 可協助您釋放 VoC（客戶之聲）見解的潛力，並獲得即時結果，幫助您做出數據驅動的決策。我們使用超過 1000 萬種產品的數億條評論來發現您的產品的痛點，了解您與競爭對手的排名，獲得有關滿意度驅動因素的詳...
Text2data
text2data.com
分析完成後，您將看到文件的總體得分以及帶有突出顯示短語的輸入文字。如果您認為某些單字應該具有不同的極性，那麼檢查否定非常重要
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack 是領先的金融服務大數據分析提供者。金融專業人士依賴 RavenPack 分析大量非結構化內容的速度和準確性。
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基於 Python 的內部腳本引擎，該引擎為不熟練的使用者配備了自動腳本產生器。然後使用者可以使用現有的GUI或可程式腳本語言來操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款無程式碼 AI 文字分類工具，可讓您根據自己的資料在一個下午訓練最新、最好的 AI 模型。最受歡迎的用例是基於電話、郵件或聊天來解釋、分析和自動化客戶支援工作流程。這使您有利於了解是什麼導致了負面的客戶體驗。 AI 模型適用於 100 多種語言，您可以同時將相同模型用於多種語言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市場領先的文字探勘和客戶聲音解決方案。立即在我們的網站上註冊以發現我們的文字 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以創建即時洞察，以便您可以立即採取行動。從世界上第一個 ChatGPT 插件到一套可即時計算、匯總和與您的數據聊天的工具 – Yabble 是一家同類首創的尖端技術公司，通過節省時間的專有 AI 產品徹底改變了見解和文本分析，提高生產力，推動業務成長。作為基於改變遊戲規則的自動化人工智慧產品建構的首個平台，我們幫助品牌從各個角度探索非結構化文字數據，豐富他們的客戶理解並產生推動成長和創新的變革性見解。 Yabble 產品可讓您使用我們的 AI 支援工具套件和業界領先的 ChatGPT 外掛程式在創紀錄的時間內深入研究數據。使用專有演算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神...
unitQ
unitq.com
unitQ 是回饋循環中缺少的一環，可根據使用者回饋提供人工智慧驅動的見解，幫助您打造高品質的產品、服務和體驗。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等類別領先公司依靠unitQ 來推動成長、減少客戶流失並建立忠誠度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屢獲殊榮的人工智慧資料擷取軟體。透過結合電腦視覺和自然語言處理 (NLP)，我們的人工智慧模型能夠以前所未有的準確性理解和解釋任何類型的文件。我們的技術為自動資料擷取設定了新標準：類似人類的準確性，無需繁瑣的配置和設定。只要上傳文檔，系統就會擷取相關訊息，讓結構化資料觸手可及。與下游系統的無縫整合可以輕鬆改變業務流程，同時節省金錢和時間。獲獎者 - Credit Strategy 貸款獎，2023 年“最佳技術合作夥伴”。
Thematic
getthematic.com
主題將來自任何管道的非結構化回饋資料轉化為洞察，以改善產品和客戶體驗。在人工智慧的支援下並以您的業務知識為指導，現在您可以輕鬆、快速地獲得準確的結果。主題提供您需要的答案 - 為什麼您的分數會改變？需要解決哪些關鍵痛點？新功能好用嗎？客戶對該功能有何評價？使用您可以信賴的數據來幫助所有決策者在現場回答問題。結果？您的產品、營運和洞察團隊將在優先事項和需要解決的問題上保持一致，推動改進，從而帶來更多收入。我們的人工智慧可以直接從您的回饋數據中找到見解。然後你就可以用你的業務知識來指導人工智慧。您可以輕鬆獲得團隊採取行動所需的整體情況和所有豐富細節。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一個無程式碼服務自動化平台，使客戶支援團隊能夠建立可以直接控制的 AI 模型，以改善和自動化關鍵支援流程。我們無縫整合到 Zendesk 和 Salesforce，將繁瑣的手動任務從客服人員手中解放出來，以便他們能夠專注於最重要的事情，即客戶。我們的客戶將 Lang 用於以下用例，透過我們的即插即用技術，他們可以在 48 小時內啟動並運行，無需模型培訓和維護。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智慧驅動的文字分析，幫助品牌和機構從文字中產生客戶、目標受眾和競爭對手的情報。該平台提供了一個高效且可擴展的解決方案，可以從開放式調查、評論、客戶服務記錄和線上對話中發現可行的見解。我們使用最初與英國政府合作開發的技術來確保兒童上網安全，我們的比較方法揭示了受眾群體和品牌彼此獨特且相似的原因。領先品牌和機構正在利用洞察力來為行銷訊息、產品開發、客戶服務策略等提供資訊。定量分析告訴您業務中發生了什麼，文本分析告訴您原因。
Playvox
playvox.com
隨著對話量的增加，掌握客戶問題和請求變得越來越困難。 Prodsight 應用程式透過自動分析您的 Zendesk 和 Intercom 對話的主題和情緒，並針對最常見的使用者問題產生持續更新的報告，讓這一切變得簡單。作為客戶支援經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來掌握客戶問題，並透過撰寫內容豐富的幫助文章來減少支援請求數量。作為產品經理，您可以使用 Prodsight 應用程式來識別功能請求和可用性問題。這將有助於您確定產品路線圖的優先順序，讓您以客戶回饋為基礎，並獲得團隊成員的支援。要了解 Prodsight 將為您發現哪些使用者問題，請開始 7 天免費試用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一個提供 GPT 的 CX 平台。過去，公司常常花費數週的時間從多個來源收集、分析、解釋和報告客戶回饋。現在，每個員工都可以根據客戶的聲音提出問題並獲得即時答案。 Lumoa 有助於及時做出決策，將 KPI 提高多達三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客戶體驗智慧平台幫助企業了解客戶現實並了解客戶的聲音。使用 Chattermill，公司可以統一評論、支援票證、對話和社交媒體方面的客戶回饋數據，以發現客戶對其產品和服務的需求和期望。 Chattermill 將客戶回饋、客戶支援和產品回饋統一到一個平台中，並使用深度學習人工智慧 (AI) 大規模分析客戶數據並提供可行的見解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界領先品牌使用 Chattermill 來改變客戶體驗並推動業務成長。 Chattermill 是一家私人公司，總部位於英國倫敦。欲了...
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力領域是會話人工智慧（語音辨識、對話系統、語音助理）；自然語言理解；影像分析（影像分類與分割、物體/人臉偵測）；客戶行為分析。該公司的程式設計師和資料科學家團隊為其業務合作夥伴成功實施了多個專案。 Qudata 的研究人員也致力於通用人工智慧的創新方法。
Udger
udger.com
在什麼情況下適合使用 useragent 字串進行檢測？ * 商業 * 使用者體驗 * 技術的 * 其他的
Twinword API
twinword.com
Twinword API 提供文字分析軟體，使公司和組織能夠建立可以讀取、分析和處理書面文字的工具。到目前為止，Twinword 已經開發了 13 種不同的自然語言處理 API，包括文字相似度、情緒分析和情緒分析 API。使用 Twinword API 建立您自己的讀取軟體。
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs 為用戶生成的內容開發文字分析，重點在於濫用和執法/監管應用。
Spitch
spitch.ai
Spitch 是 B2B 和 B2C 對話式人工智慧解決方案的全球供應商，自 2014 年以來總部位於瑞士，業務遍及歐洲和北美許多國家。 Spitch 透過使用自然語言處理 (NLP)、人工智慧 (AI) 和機器學習來幫助企業更好地了解和服務客戶。 Spitch 擁有並不斷開發其核心技術。它以虛擬助理、語音生物識別和語音分析等端到端產品的形式推向市場。 Spitch 由一個中央技術堆疊提供，提供獨特且真正的全通路體驗 - 語音和文字聊天在解決方案中自動同步，以靈活、無縫的方式提供客戶和員工支援服務。 Spitch 理念的核心是致力於為客戶提供快速節省成本和改善客戶體驗的成果，提供強勁的投...
Prosa.ai
prosa.ai
我們是一家人工智慧公司，開發基於印尼自然語言處理和深度學習的解決方案。我們的重點是讓企業能夠更有效地與客戶互動，透過創新的人工智慧技術簡化營運並增加業務價值。
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus 是一款跨平台 Prompt Engineering IDE，可協助您利用生成式 AI 的強大功能增強應用程式和工作流程。一個強大的遊樂場，所有提供者和法學碩士。設備同步、即時協作、完全可追溯性等等...... 用例： * 利用人工智慧增強應用程式和服務 * 開發人工智慧集成 * 利用人工智慧實現工作流程自動化
NLSQL
nlsql.com
NLSQL 是 B2B SaaS，為第一線員工提供直覺的自然語言介面，幫助他們存取難以存取的企業數據，從而為業務決策提供資訊並加速業務決策，為企業帶來重大利益。 NLSQL 是第一個雲端文字到 SQL API，它在使用者面前充當網路聊天介面或 MS Teams/Slack 應用程式。它提供了任何人從多個資料來源請求任何資料的能力，以便做出正確的業務決策並推動業務更快地向前發展。 除了節省時間和金錢之外，NLSQL 還透過為員工提供數據來帶來額外的競爭優勢，因此與客戶和供應商的談判可以更有效率。 未來企業的成功將把複雜的資訊收集與更好的使用者體驗結合起來，而自然語言使用者介面透過允許任何工...
Knots
knots.io
充滿信心地實現 Zendesk 自動化。 Knots 為 Zendesk 提供單一自動化解決方案，可透過無程式碼應用程式或自訂程式碼交付。今天就開始為您的客服人員精簡時間並取悅您的客戶。
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier 是一個人工智慧平台，它使用機器學習來評估文字（文字分類和票務），以實現企業營運自動化並節省手動資料處理時間。它是一個專門構建的應用程序，用戶不需要任何機器學習背景。我們使其易於使用且易於培訓。只需簡單的步驟，您就可以透過 Klassifier 節省時間。我們的產品透過我們精心建立的 API 與 Excel、Google 文件整合。 * 簡單乾淨的使用者介面：：配備人工智慧的票證分類工具，具有極為使用者友善的介面 * 隨處存取我們的資料：它是基於雲端的應用程式。您只需要一個瀏覽器即可存取該應用程式。 * 靈活、快速的報告：報告進度，確保 Klassifier 有效率地...
Kairntech
kairntech.com
從文件到業務影響： 我們解決的問題是如何分析大量文檔，以提取技術、科學、軍事以及商業、法律、行政或會計事務決策所需的資訊。 所有「分析師」都面臨這個問題，包括 （1）各領域的研究人員，每天分析科學資訊、專利、會議，尋找發展路線或解決產業問題。 (2) 客戶關係分析師使用呼叫中心錄音或客戶直接發送的電子郵件或民意調查的逐字記錄。 (3) 檢查公司或組織帳目準確性的審計員，其工作導致他們分析各種合約（銷售合約、僱傭合約、商業租賃等）。 (4)一些律師，因為他們必須查閱大量的法律或法規文本或判例法。對於負責確保其公司遵守所有法律和法規的律師也是如此。 (5) 與財產和人員的防衛和保護或司法相關的某些...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai 是一家 API 優先公司，也是領先的人工智慧驅動的人力資源資料自動化平台。 該公司幫助 1000 多家客戶（人力資源軟體供應商、人才中介機構、大型雇主和獵人頭公司）在高容量、高頻率的勞動力市場中蓬勃發展。 該平台基於對全球數億條職業路徑的分析，提供了一套完整且完全整合的人力資源資料處理產品——例如解析API、標記API、嵌入API、搜尋API、評分API和技能提升API。它還提供了超過 200 個連接器的目錄，用於建立可以自動化任何業務邏輯的自訂場景。
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的語言理解人工智慧平台。其獨特的 NL 混合方法將類人符號理解和機器學習相結合，將語言密集型流程轉化為實踐知識，提供改善整個組織決策所需的洞察力。透過提供全方位的本地、私有和公有雲產品，expert.ai 增強了業務運營，加速和擴展了數據科學能力，並簡化了保險、銀行和金融、出版和媒體等眾多行業的人工智慧採用，國防與情報、生命科學與製藥、石油天然氣與能源等。
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud 是一個用於建立自然語言處理應用程式的企業 SaaS 平台。
AYLIEN
aylien.com
Aylien 是一個由人工智慧驅動的新聞情報平台，為數據和分析團隊提供新聞聚合、搜尋和監控功能。該平台旨在幫助企業從全球新聞數據中發現重要見解。 主要特點和優點： * 每天訪問 80,000 個新聞來源和 150 萬篇 NLP 豐富文章 * 基於實體的搜尋和智慧內容標記 * 情緒分析、趨勢分析、情境聚類 * API和SDK易於集成 * 靈活的訂閱計劃
AmplifyReach
amplifyreach.com
適用於銷售、行銷和支援團隊的多語言對話自動化平台！ AmplifyReach 協助品牌和企業轉型入站客戶生命週期。 AmplifyReach 產品被 BFSI 中的 3000 多個品牌和企業使用，其中包括財富 500 強公司。 * 我們的多語言解決方案擁有 12 種以上的語言，有可能吸引超過 32 億人，幫助品牌和企業將新客戶線索收集、審查然後建立聯繫的傳統多步驟流程自動化，只需幾分鐘。 --> 各直播品牌的入站互動率超過 25% --> 語言：英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、普通話/中文、日語、阿拉伯語、印地語、馬來語、印尼語、俄語 * 解決方案透過自動執行重複任務來幫助擴大客戶成...
ADVANCE.AI
advance.ai
榮獲新加坡金融管理局和新加坡金融科技協會頒發的 2023 年全球金融科技獎的東協金融科技獎。 ADVANCE.AI 是東南亞領先的端到端 SaaS 風險管理公司，為企業客戶提供 KYC/KYB 數位身分、合規性、詐欺預防和流程自動化服務。 ADVANCE.AI 成立於 2016 年，總部位於新加坡，是人工智慧、風險管理和數位借貸解決方案的領導者。目前與銀行、金融服務、金融科技、支付、零售和電子商務等領域的 500 多家企業客戶合作。 ADVANCE.AI 因其創新的人工智慧和金融科技解決方案在創造新的成長機會、促進金融包容性和加強整個東協地區金融服務的提供方面獲得認可。 ADVANCE....
Abacus.AI
abacus.ai
世界上第一個人工智慧輔助資料科學平台，用於大規模建構機器學習系統和人工智慧代理。利用我們的法學碩士和新穎的神經網路技術建構企業人工智慧 透過將使用 Abacus.AI 的模型投入生產，包括多家財富 500 強在內的組織在收入、利潤和現金流等關鍵指標上實現了 5-20% 的成長。 Abacus.AI 也在關鍵應用人工智慧領域進行基礎研究，我們世界級的研究實驗室定期在 A 級會議上發表文章，包括 NeurIPs、ICML 和 ICLR。
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity 建立自然語言處理產品和 API 來處理非結構化資料並從文字中提取資訊。 Plasticity 提供預先建置的解決方案來理解非結構化資料和自然語言處理的 API 端點。因此，無論您是在尋找現成的產品還是建立自己的產品，我們都能滿足您的需求。如今，我們幫助政府機構和數百家技術、法律和醫學公司從文本中提取資訊。
GooseAI
goose.ai
GooseAI 是一種完全託管的 NLP 即服務，透過 API 交付。在這方面它與OpenAI不相上下。更重要的是，它與 OpenAI 的補全 API 完全相容！ 我們最先進的基於 GPT 的語言模型選擇和不妥協的速度將使您在開始下一個專案時獲得快速啟動，或為您目前的提供者提供靈活的替代方案。
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power 是消費者洞察、諮詢服務以及數據和分析的全球領導者。 J.D. Power 是利用大數據、人工智慧 (AI) 和演算法建模功能來了解消費者行為的先驅，50 多年來一直致力於提供有關客戶與品牌和產品互動的深入行業情報。主要行業的全球領導者依靠 J.D. Power 來指導其面向客戶的策略。
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API 提供大量現成的分類器和自然語言處理服務，可用於廣泛的應用程序，包括：情感分析、主題分類、語言檢測、主觀性分析、垃圾郵件檢測、閱讀評估、關鍵字和文本提取等等。所有服務都可以透過我們強大的 REST API 訪問，使您可以立即開發自己的智慧應用程式。
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一個回饋分析平台，可在幾分鐘內分析大量客戶回饋，讓您能夠快速提供深入的見解並幫助您的公司做出更好的決策。 Kapiche 的平台不需要任何設定或程式碼框架。它立即起作用。它可以讓您在一處分析所有客戶回饋。 借助 Kapiche，您獲得見解的速度可以提高 30 倍。這意味著不再需要等待數週或數月才能獲得結果；您將能夠即時回答問題。輕鬆衡量主題對 CX 指標的影響，快速深入找出根本原因，並了解客戶回饋的新趨勢。 Kapiche 還可以幫助您自信地在整個組織內分享見解。您的團隊和領導層將可以輕鬆地探索客戶洞察並進行協作。您一定會喜歡如何快速產生令人印象深刻的報告並即時回答臨時...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一個產生和改寫任何文字的工具。使用 ReText.AI 透過人工智慧提高文字品質。