替代項 - GatherUp
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家線上聲譽管理和隱私公司，提供軟體和服務，包括：負面 Google 結果、個人品牌、私人資訊保護、暗網掃描等。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Broadly
broadly.com
線上聲譽和客戶體驗軟體可協助您制定線上行銷策略，從而推動客戶推薦、潛在客戶、評論和收入。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 應用程式審核管理和 ASO 工具。分析回饋、管理評分和回覆評論，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下載量。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個現代化的、DMS 整合的自動化通訊平台，可以輕鬆地與客戶建立聯繫並轉換為客戶。推動經銷商的服務績效進入快車道。
Appbot
appbot.co
應用程式審核和評級工具可提升您的整體客戶體驗。 該平台適合認真對待評論和評級的公司。 Appbot 提供世界一流的評論和評級監控、回覆和分析。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
ReviewPush
reviewpush.com
ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...
Listen360
listen360.com
Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...
ConsumerAffairs
consumeraffairs.com
With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc 是最好的線上聲譽和評論管理軟體，可在單一儀表板中產生評論、監控和管理您的線上商業聲譽，因此您可以更加專注於經營您的業務，同時ReviewInc 優化和提高您的線上聲譽。 ReviewInc 是無可爭議的性價比領導者。此外，我們的軟體還具有世界一流的白標和經銷商合作夥伴計劃。超過 90% 的消費者每天都會閱讀線上評論，這些評論與企業銷售額的增加高度相關。每分鐘發布的評論超過 26,000 條，因此投資 ReviewInc 的線上聲譽管理軟體至關重要。使用 ReviewInc 的評論管理軟體，用正面的評論壓倒您的客戶（和 Google）！在我們的免費諮詢以及您的報告中，您將發現...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews 是一個一體化線上聲譽管理平台。第一個提供直接 Stripe 整合、一鍵式網站建立器並專注於代理商的平台。如果您正在尋找白標籤，那麼沒有比 EmbedMyReviews 更好的選擇了。等級客製化、功能和價格無與倫比。
ResellerRatings
resellerratings.com
我們將購物者和商家聚集在一起，以改善購買體驗。 ResellerRatings 協助客戶尋找、選擇和宣傳他們喜愛的產品和品牌，同時為組織提供促進發現、增加轉換和建立社會證明的工具。借助 ResellerRatings Reviews Suite，您的品牌可以到達世界上最大的搜尋引擎，並且您的所有 VoC 數據將匯集在一起講述統一的客戶故事。 ResellerRatings 的客戶包括超過 3,500 家公司，這些公司已簡化和改進其評級和評論計劃，使其成為具有競爭力的業務策略，從而產生積極的經濟影響。
TrueReview
truereview.co
增加 Google（或任何其他網站）評論的最有效方法是使用 TrueReview！使用 TrueReview，發送簡訊或電子郵件審閱請求非常簡單，不需要複雜的設定。 TrueReview 會追蹤客戶與評論請求的互動，並發送後續電子郵件以提高參與度並為您帶來更多評論！透過 Zapier 將 TrueReview 與您現有的 CRM 集成，以便在收到付款、完成工作或 CRM 支援的任何其他觸發器時自動向您的客戶發送審核請求，從而更聰明地工作。
Tagsen
tagsen.com
Tagen 提供商業和行銷列印解決方案，Tasen 是印度頂級線上平台，提供名片、橫幅、貼紙、傳單等優質產品。
URLScore.ai
urlscore.ai
無論您在造訪前對網站安全持謹慎態度，還是尋求加強網路威脅偵測，Urlscore 都能為您提供協助。使用我們的網頁表單或整合我們的 API 對 URL 進行分類並找出潛在風險，確保更安全的瀏覽體驗。
paiza
paiza.jp
為 IT 工程師和程式設計師的綜合求職和學習網站 [paiza]。透過程式設計技能檢定來視覺化您的技能，如果您的技能得到認可，您可能會收到公司的星探，為您換工作帶來優勢。這是一項評估「有技能的人」而不是學術背景或工作經驗的服務。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite 幫助企業監控、要求和展示他們的線上評論，以幫助增加社會認同並建立與客戶的信任。
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio 是 Sitejabber 背後的技術，是一個品牌提昇平台，使企業能夠利用真實的評論。本公司使用我們全面的、技術支援的聲譽管理工具套件在多個網站和平台上獲取並廣泛發布評論，從而擴大知名度、吸引更多買家並促進業務成長。
Oggvo
oggvo.com
Oggvo 透過簡化客戶旅程每一步的體驗，讓小型企業輕鬆發展並保持競爭力。
Great Recruiters
greatrecruiters.com
我們幫助人力資源公司最大限度地提高其評論、推薦、聲譽和招聘人員的投資回報率，從而加速其發展。
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以來，Shopper Approved 已幫助超過 25,000 家線上企業收集的評分和評論比其他任何線上評論平台多出 10 倍。我們也是兩次獲獎的 Inc. 500 強公司、Google 官方評論合作夥伴，並且擁有 A+ BBB 評級。真正讓Shopper Approved 與眾不同的是我們獨特的能力，能夠幫助我們的客戶收集比競爭對手多10 倍的評論，然後在盡可能多的戰略位置展示這些評論，從而提高可見性、可信度、流量和收入。轉換。與其他評論平台不同，我們對評論和其他形式的用戶生成內容（如問答）採取全面、高度策略性的方法，在進行搜尋優化後，我們的客戶能夠將其網站的流量提高多達 ...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是評論收集和電子商務行銷解決方案的領先提供者。建立您的線上聲譽，鼓勵消費者忠誠度，並透過真實的客戶回饋將您的業務模式與市場需求聯繫起來。我們的無合約價格計劃完全可定制，並且全部以行業領先的創新作為標準： • 消費者信任和轉化——透過真實、經過驗證的客戶產品或服務評論來提高兩者。 • 自動化－使用可自訂的電子郵件範本、電子郵件內表格或免費簡訊邀請來推動您的評論活動。 • 全面的線上聲譽管理－展示整個網路的評論，從產品登陸頁面到社群媒體、Google、Bing 等。 • 內容創建－利用我們易於使用的社群證明功能將評論轉化為具有高影響力的內容。 • 賣家評級 – 作為 Goog...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review 是一款適用於中小型企業的最先進的評論和聲譽管理軟體。我們的自動化且易於使用的介面可協助企業主在自動駕駛儀上收集真實的客戶評論。透過為我的評論評分，您可以在 Google、Facebook 等評論網站以及許多其他對您的業務重要的評論網站上獲得更多 5 星評論。每當您收到新評論時，您都會收到通知，並且您可以在我們的平台內一站式管理所有評論。透過我們的自動電子郵件和簡訊活動，審核請求將變得輕而易舉。
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 透過讓每個人都變得簡單輕鬆的線上行銷來幫助企業發展。我們創造精美、高影響力的行銷活動，自動投放並追蹤參與度，以顯示誰準備好進行對話。我們的平台加強了與客戶、合作夥伴和潛在客戶的關係，以更少的工作發現更多機會。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
Social Places
socialplaces.io
行銷技術機構，專門從事多地點品牌的清單、聲譽、社交、廣告和預訂。 Social Places 的價格對於特許經營商來說是負擔得起的，並提供實踐服務來實施和推動本地行銷策略。產品套件包括清單 - 跨渠道設定、最佳化和管理位置頁面。聲譽 - 集中並回應多個管道的回饋。社交 - 大規模上傳、管理和批准在地化內容。廣告 - 跨 100 多個平台的付費媒體和數據視覺化。 Bookings - 專為特許經營商打造的預訂和預約軟體。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
StoryTap
storytap.com
StoryTap 是一個專利的視訊互動平台，可讓品牌輕鬆創建並分享來自真實客戶和員工的真實體驗。使用 StoryTap 平台，公司可以創建引人入勝且高度可搜尋的影片內容，而無需高昂的製作成本。 StoryTap 協助領先的組織提高品牌知名度，與更多客戶和潛在客戶建立聯繫，並提高利潤。
Cloodot
cloodot.com
Cloodot 是一款一體化全通路客戶體驗管理套件。 Cloodot 促進高效、一致的工作流程，透過多個數位平台建立聲譽、參與並培養與客戶的長期關係管理來自多個Google 我的企業列表、Facebook 頁面、WhatsApp 號碼、Google 企業訊息列表、網站、簡訊/的聊天和評論透過一個易於使用的儀表板發送文字數字等。 1. 更好的網路聲譽輕鬆收集、展示和回覆更多評論。 2. 輕鬆的全狀態呈現將所有聊天帶到易於使用的多座席收件匣。 Google 搜尋中的直接聊天選項可輕鬆獲得更多查詢。將頻道分配和分配給一個或多個用戶，在一秒鐘內在用戶和部門之間切換聊天和評論。多個代理可以協作和管理 W...
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 的評論管理為您的企業帶來數百條新的真實評論，Messenger 管理您在網路上的訊息傳遞，而 Webchat 則為您的收件匣注入新的潛在客戶。我們為現代本地企業打造工具。
Referrizer
referrizer.com
全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客。
GoSite
gosite.com
使用 GoSite 吸引更多客戶、更快獲得付款、節省時間。適合家庭服務和小企業主的簡單技術。無需經驗。
SproutLoud
sproutloud.com
透過通路行銷自動化 一個平台可滿足您所有分散式行銷需求
DemandHub
demandhub.co
線上成長與線下業務的結合 DemandHub 的一體化客戶體驗平台可讓您透過訊息轉換網站訪客、預約並收集評論。
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 確保您最近的營業地點可見，從而推動從發現到購買等過程中的參與度。
Reviewshake
reviewshake.com
Reviewsshake 可協助您從一個地方管理所有評論網站、自動處理客戶的新評論並追蹤評論績效