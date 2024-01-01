替代項 - FundamentalVR
ClassVR
classvr.com
ClassVR 是一個多功能平台，利用虛擬和擴增實境的力量進行從課堂到董事會的教育和培訓
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty、桌面和行動培訓軟體基於遊戲，具有成本效益，並可根據任何公司的規模進行擴展。透過 TrainBeyond，您可以按照行業標準透過實踐和互動體驗來培訓您的員工，而無需承擔風險。
Motive.io
motive.io
Motive 培訓平台是一個完整的工具集，使培訓專業人員能夠創建和控制他們的 VR 培訓，從而可以輕鬆地大規模建立和分發 VR 培訓材料。
CenarioVR
cenariovr.com
使用最簡單的 VR 平台打造沉浸式體驗。
Warp VR
warpvr.com
Warp VR 是為企業、培訓機構和教育機構創建和擴展基於故事的互動式 VR 培訓和入職場景的最簡單、最強大的方式。 ASML、Erste Bank、KLM、Shell 和Tata Steel 等公司使用Warp VR 以現實和個性化的方式培訓其員工的安全、保障和軟技能 — 結果顯示，學習品質和保留率提高了75%，學習品質和保留率提高了40%。
Viar360
viar360.com
Viar360 是最直觀的創作和發布平台，可減少從 360° 影片和照片創建高度引人入勝的沉浸式培訓和學習體驗所需的時間、精力和知識。 Viar360 可讓您建立身臨其境的學習場景，您的學習者可以在其裝置上以「全景模式」或使用 VR 耳機以「虛擬實境」體驗。 Viar360 讓您可以匯入 360° 媒體資產並添加熱點、常規媒體檔案、測驗或其他互動元素，讓學習者參與現實生活場景。透過Viar360，您可以進行「虛擬導覽」、「代入X」、訓練「安全演習」、體驗「危機管理」等等。