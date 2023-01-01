替代項 - Freshchat
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Userlike
userlike.com
將即時聊天變成長期客戶。 即時聊天軟體可讓您與客戶保持密切聯繫。在您的網站上開始對話，透過訊息應用程式保持聯繫。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Genesys Cloud
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Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
Jebbit
jebbit.com
利用可轉換的行動體驗，將行動流量轉換為可操作的數據。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 的評論管理為您的企業帶來數百條新的真實評論，Messenger 管理您在網路上的訊息傳遞，而 Webchat 則為您的收件匣注入新的潛在客戶。我們為現代本地企業打造工具。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將您的被動網站流量轉換為主動潛在客戶和實際的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，並沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，我們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型，並共同創造新的商業效率。我們透過以下方式做到這一點： - 吸引現場機器人來推動轉換旅程- 強大的個人化以改善用戶體驗- 公司識別以識別潛在客戶- 用戶旅程映射以繪製您的銷售週期， - 分析以了解您的使用者- 人工智慧自動回答使用者問題您的網站內容- 銷售提醒為...
Regal.io
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Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 透過人工智慧支援的簡訊對話轉換潛在客戶。自動簡訊可保持潛在客戶的參與並提高轉換率。
Exceed.ai
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透過對話式 AI 提高潛在客戶轉換率。自動化收入互動、大規模參與並透過電子郵件、聊天、簡訊進行互動。
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重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
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Conversica 是為收入團隊提供對話式 AI 的領先供應商。使用收入數位助理在整個生命週期中釋放收入。
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使用 Instabot 發掘潛在客戶並增強您的客戶體驗。易於使用的平台，具有功能強大、可自訂的聊天機器人。只需幾分鐘即可完成設定。