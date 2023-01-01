Fresha for business

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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完全免費使用！ Fresha Partner（以前稱為 Shedul）是世界上最好的沙龍和水療平台，被數千名美容和健康專業人士獨立評選為第一名。

網站： fresha.com

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