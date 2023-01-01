FOX 5 DC
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FOX 5 為哥倫比亞特區、馬裡蘭州和維吉尼亞州提供華盛頓特區新聞、天氣、交通和體育節目。觀看現場突發新聞或觀看 Good Day DC 等節目的最新影片。
網站： fox5dc.com
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