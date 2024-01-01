替代項 - Fotor
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免費的線上人工智慧圖像建立器。用它來創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、標誌等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。Midjourney 根據自然語言描述（稱為提示）生成圖像，類似於OpenAI 的DALL-E 和Stability AI 的Stable Diffusion。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇蹟工作室。 一款 AI 工具，可自動將 CG 角色製作成動畫、燈光並合成為真人場景。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
AKOOL
content.akool.com
商業導向的個人化 AGI 內容平台 我們是小型企業和電子商務的一站式商店，可利用 AIGC 取得個人化的專業品質產品描述（文字、圖像、語音和影片）。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
Craiyon
craiyon.com
AI 模型根據任何提示繪製圖像！
Booth.ai
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Artsmart.ai
artsmart.ai
將想像變成藝術。我們的人工智慧圖像產生器將想像力變為現實，在幾秒鐘內產生令人驚嘆的藝術、插圖和圖像。
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
安全、公平地創作人工智慧生成的藝術 DeviantArt DreamUp™ 讓您能夠創作 AI 藝術，並知道創作者及其作品將受到公平對待。利用人工智慧的力量創造任何你能想像的圖像！
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智慧的力量，在幾秒鐘內創造出令人驚嘆的原創藝術。 神奇的人工智慧工具。創建無盡的原始圖像、修改現有圖像等等。
Artimator
artimator.io
免費的人工智慧藝術生成器 我們的免費 AI 藝術生成器基於 Stable Diffusion 1.5、Stable Diffusion XL (SDXL) 和 Artimator 人工智慧藝術品，將幫助您輕鬆地從文字描述或 AI 圖像中創建令人驚嘆和最美麗的藝術！您可以根據您的文字描述創造出無限的獨特藝術。如果您不喜歡生成的人工智慧藝術，您可以使用相同的文字描述再次生成以獲得不同的結果或在提示中添加額外的說明。透過 Artimator AI 照片產生器，您可以設計不同風格的自拍照，並了解您最喜歡的卡通人物在現實生活中的樣子。此外，我們的人工智慧影像產生器可以輕鬆刪除照片中不必要的物體，例如陌...
Artblast AI
artblastai.com
用人工智慧創造藝術。 與AI合作！使用您的想法、您的繪畫和您自己的照片來創造獨特的藝術。
Imagine Me
imagineme.app
想像。類型。產生。用一行文字創造出令人驚嘆的人工智慧藝術作品。
Lucidpic
lucidpic.com
提供特定技能或主題的互動式學習體驗的應用程式。 例如：算術、字母、寫作、早期學習和特殊教育、太陽系、詞彙、顏色、語言學習、標準化考試準備、地理、學校入口網站、寵物訓練、天文學、手工藝。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款由人工智慧驅動的圖像生成工具，可讓使用者根據文字提示創建獨特的圖像。 ImgGen 的使命是讓每個人都能輕鬆、快速、輕鬆地創建圖像。 ImgGen 旨在為人們提供一個用戶友好的網路介面，將他們的視覺創意變為現實。 ImgGen 使用 AI 技術產生看起來真實的影像。我們的模型經過數百萬張圖像的訓練，以捕捉模式和視覺概念。 ImgGen 由印度經驗豐富的軟體工程師 Ramandeep Singh 於 2023 年創立。我一直熱衷於使圖像生成可用於日常創意應用程式。在看到 AI 圖像模型的快速發展後，我決定圍繞這些模型創建一個易於使用的 Web 介面。
Try it on AI
tryitonai.com
在 AI 的支持下，創造專業工作室品質的頭像。 您的人脈和社群媒體需要一張新的 LinkedIn 個人資料照片、表演頭像甚至肖像嗎？節省時間、金錢，並使用 Try it on AI 創建完美的 AI 頭像。
RealFake
realfakephotos.com
利用人工智慧將您的自拍照變成專業的頭像。 真正的。與現實無異。 簡單的。使用手機中的 10-20 張照片。 方便的。只需幾分鐘即可上傳、選擇和付款。
Midgenai
midgenai.com
最好的免費人工智慧圖像生成器，具有最好的訓練模型
Geleza
geleza.app
您唯一需要的人工智慧平台！ 厭倦了太多的人工智慧平台？我們也是！在一處找到所有工具。利用人工智慧徹底改變您的工作。加入我們，立即開始創新。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
Aihairstyles
aihairstyles.com
利用 AI 嘗試不同的髮型 - 後背髮型、蓬蓬杜髮型等等。男性和女性風格
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai是一個利用人工智慧方便創建各種圖形、圖片和文字的平台。
Rendernet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能強大的影像產生器，專注於創建一致的角色並控制其姿勢、構圖和風格。
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder 讓圖像生成與圖像搜尋一樣快。對於創作者來說，它使腦力激盪、故事板和內容迭代比任何其他人工智慧都要快得多。對於團隊來說，它可以為遊戲或應用程式提供即時 UGC，為用戶現場提供個人化體驗，讓他們成為創作者。已使用 PicFinder 創建了超過 1 億張圖像。