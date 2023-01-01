替代項 - FormAssembly

CANDDi

canddi.com

98% 造訪您網站的潛在客戶永遠不會聯絡您。如果您能夠識別這些人、伸出援手並完成交易怎麼辦？ CANDDi 是一種網站訪客追蹤工具，有助於揭示哪些公司和個人正在瀏覽您的網站。我們超越了市場上其他工具提供的“公司級追蹤”，這意味著您可以最大程度地了解您的銷售和行銷管道。但不要相信我們的話；我們提供 30 天免費試用，以便您可以真正測試 CANDDi，看看它是否適合您的業務！將我們的追蹤代碼添加到您的網站後，您將與我們出色的客戶成功團隊合作。他們將指導您完成 CANDDi，並幫助您選擇能夠縮短銷售週期的功能，更深入地了解您的數位行銷工作，並更有效地優先安排您的時間。 CANDDi 不僅僅告訴您哪些...