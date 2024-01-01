替代項 - ForePaaS
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，以推動他們的專案向前發展。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家由人工智慧（AI）和機器學習公司，成立於2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.資助的後期成長創投基金CapitalG作為投資者加入Dataiku，並宣布獲得獨角獸地位，估值14億美元。 Dataiku 目前在紐約、巴黎、倫敦、慕尼黑、雪梨、新加坡和杜拜設有辦事處，在全球擁有 500 多名員工。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人們創建資料科學專案的地方。使用 DAGsHub 發現、複製並為您喜愛的資料科學專案做出貢獻。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球領先的礦機共享服務平台，為用戶提供全方位的加密貨幣挖礦和雲端託管解決方案。它是世界上第一個為最小的 1 TH 提供真正運算能力的平台。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Qlik
qlik.com
Qlik® 可協助您使用資料解決問題、實現新目標並滿足關鍵業務需求。一切都從這裡開始。與支援您的人工智慧策略的數據整合和分析解決方案行業領導者合作。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一個用於機器學習和人工智慧的免費開源軟體庫。它可用於一系列任務，但特別關注深度神經網路的訓練和推理。它是由 Google Brain 團隊開發的，供 Google 內部研究和生產使用。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 擁有超過 4500 萬用戶和 25 萬個組織使用該平台，是世界上最受歡迎的數據科學平台，也是現代人工智慧開發的基礎。該公司率先將 Python 用於數據科學，擁護其充滿活力的社區，並繼續管理開源項目，使未來的人工智慧創新成為可能。 我們的企業級和工作站解決方案使世界各地的企業、研究和學術機構能夠利用開源的力量來獲得競爭優勢、開創性的研究和一個更美好的世界。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。