替代項 - ForePaaS

Anaconda

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Anaconda 擁有超過 4500 萬用戶和 25 萬個組織使用該平台，是世界上最受歡迎的數據科學平台，也是現代人工智慧開發的基礎。該公司率先將 Python 用於數據科學，擁護其充滿活力的社區，並繼續管理開源項目，使未來的人工智慧創新成為可能。 我們的企業級和工作站解決方案使世界各地的企業、研究和學術機構能夠利用開源的力量來獲得競爭優勢、開創性的研究和一個更美好的世界。