無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「foodpanda Myanmar」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

ဗိုက်ဆာနေပြီလား? foodpanda ကနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မှာလို့ရပြီနော် Gong Cha, Manhattan Fish Market နဲ့ Indian Tadka လို စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေအပြင် အခြား ဆိုင်တွေ အများကြီးကနေ ရွေးချယ်လိုက်ပါ သင့်အနားမှာ ရှိတဲ့ သင် အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေကို foodpanda ကနေ ဒီနေ့ပဲ မှာစားလိုက်တော့နော်

網站： foodpanda.com.mm

免責聲明：WebCatalog 與 foodpanda Myanmar 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。