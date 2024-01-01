替代項 - FoodNotify

Deliveroo

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食物。我們懂了。我們都有自己的最愛。透過 Deliveroo，您可以將您喜愛的當地餐廳和外帶直接送到家門口。 一切都在菜單上。從肯德基、Wagamama、Nando’s、漢堡王和賽百味等深受全國喜愛的連鎖店，到當地美食和您最喜歡的外賣，我們都準備好了，等待您隨時享用。從中餐到古巴菜，從壽司到沙拉、披薩到秘魯菜，Deliveroo 上有適合所有人的美食。 如果您的牛奶或雞蛋用完了，您也可以從我們的雜貨合作夥伴訂購，然後將您的必需品直接送到您家門口。 當我們吃得好時，我們會感覺良好。所以成為我們的客人吧。 從英國深受喜愛的連鎖店訂購外帶食品，包括 Wagamama、Shake Shack、...