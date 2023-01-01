替代項 - Flowdock
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat 是Google 為團隊開發的一款通訊軟體，提供直接訊息和團隊聊天室，類似於競爭對手Slack 和Microsoft Teams，以及允許G Drive 內容共享（Google Docs、Google Sheets、Google Slides）的群組訊息功能）。它是替代 Google Hangouts 的兩款應用程式之一，另一個是 Google Meet。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。目前版本僅適用於 G Suite 客戶，所有軟體包中的功能相同，但基本軟體包中缺少 Vault 資料保留功能。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一種開源、可自架的線上聊天服務，具有檔案共享、搜尋和整合功能。它被設計為組織和公司的內部聊天工具，主要將自己定位為 Slack 和 Microsoft Teams 的開源替代品。
Threads
threads.com
取消定期會議。 Threads 是一個現代化的工作論壇，可以進行集中討論和決策。
Twist
twist.com
Twist 讓團隊溝通不再混亂。 Slack 的替代方案，可以讓團隊合作井井有條、切題且易於找到（永遠）。來自 Todoist 的製造者 Doist。
Quill
quill.chat
Quill 是與團隊或團體交流訊息的最佳方式。 Quill 專為提高工作效率和專注度而打造，可減少通知、將對話收集到線程中，並且不會妨礙您 — 這樣您就可以繼續做自己最擅長的事情
Ryver
ryver.com
透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。今天開始免費！
Flock
flock.com
Flock 是最好的團隊溝通應用程式和線上協作平台，具有團隊訊息、專案管理和其他可提高生產力和執行速度的出色功能。
Chanty
chanty.com
加入 Chanty – 您的一體化團隊協作工具，具有無限的訊息歷史記錄、強大的功能和應用程序，可讓您的團隊高效工作
Pumble
pumble.com
免費團隊聊天應用程式。取代電子郵件並更有效地與同事協作。無限用戶和訊息歷史記錄，永久免費。
Brosix
brosix.com
適用於公司和組織的聊天應用程序，可改善團隊溝通和生產力。在單一套件中提供最佳的協作功能。