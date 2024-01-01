Lockler 平台使品牌能夠在其服務上整理、分析和顯示用戶生成的社交內容，從而提高轉換率和停留時間。 Flockler 受到企鵝圖書、皇家郵政、英國旅遊局和歐足總等機構的信任。 所有方案均可免費試用 30 天，每月訂閱費用從 49 歐元起。 主要優點： * 輕鬆規劃 UGC，在購買週期的早期階段吸引消費者並增加產品頁面的流量 * 當社交貼文用作產品推薦並在購買時在結帳或產品頁面上顯示時，轉換率提高 20-30% * 社群數據和平台提供的見解可協助您創建更有針對性和個人化的內容資產，提高社群廣告的轉換率 * 優化所有裝置上的使用者體驗，提高內容轉換率 * 內容的外觀和顯示沒有任何限制。 Flockler 無需任何開發工作即可創建預設外觀和感覺，但您的開發人員可以創建完全自訂的樣式 * 分類和元資料（例如標籤）可協助您建立量身訂製的個人化內容體驗。例如，您可以向先前造訪過某個頁面的客戶顯示帶有特定標籤的內容 * Flockler 提供的完整 SaaS 解決方案和支援使客戶能夠降低技術成本並將預算重新分配給行銷和銷售活動。

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