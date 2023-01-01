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明智地投資、獲得健康保險、養成明智的習慣等等！ 在Finhabits，我們認為金融服務應該更具包容性。我們的應用程式可讓您為未來進行投資、簽署負擔得起的健康保險計劃並學習明智的財務習慣。 加入我們的社群並掌握您的金錢習慣！

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