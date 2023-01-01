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獲得你應得的榮譽。即時申請結果。選購頂級民族品牌。 Fingerhut 是一家美國目錄/線上零售商。 Fingerhut 由 William Fingerhut 和他的兄弟 Manny 於 1948 年創立，主營汽車座椅套。 1952 年，該公司將自己重新定位為郵購目錄公司，並將其商品多元化，包括毛巾、盤子和工具。

網站： fingerhut.com

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