獲得你應得的榮譽。即時申請結果。選購頂級民族品牌。 Fingerhut 是一家美國目錄/線上零售商。 Fingerhut 由 William Fingerhut 和他的兄弟 Manny 於 1948 年創立，主營汽車座椅套。 1952 年，該公司將自己重新定位為郵購目錄公司，並將其商品多元化，包括毛巾、盤子和工具。

網站： fingerhut.com

免責聲明：WebCatalog 與 Fingerhut 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。