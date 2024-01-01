替代項 - Figma

Vecta

vecta.io

Vecta 是一款以團隊為導向的即時協作 SVG 編輯器，具有強大的基於 Javascript 的插件系統。輕鬆擴展和自動化，或建立包含數千個符號的流程圖、UML、網路、等軸測圖和 Web 圖表。匯出為多種格式和分辨率，包括 PNG、JPG 和縮小的 SVG，它們尺寸非常小，在所有設備上都能呈現精美的效果。