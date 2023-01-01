「Fidiketabi」應用程式提供阿拉伯每日新聞訊息 以及精選的阿拉伯新聞播客以及各種新聞頻道 「Feedbook」應用程式獲取每日阿拉伯新聞訊息 以及精心挑選的阿拉伯語新聞簡報，此外還有各種新聞頻道

網站： kitabkhabar.com

免責聲明：WebCatalog 與 FidiKetabi 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。