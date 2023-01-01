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「Fidiketabi」應用程式提供阿拉伯每日新聞訊息 以及精選的阿拉伯新聞播客以及各種新聞頻道 「Feedbook」應用程式獲取每日阿拉伯新聞訊息 以及精心挑選的阿拉伯語新聞簡報，此外還有各種新聞頻道

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