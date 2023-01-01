替代項 - Feedbeo

Worksup

worksup.com

20 多年來，我們一直致力於組織會議和商務活動。有一次，面對不同的活動產業挑戰，我們決定創建一個既易於與會者使用又易於組織者快速設定的活動平台。現在，我們的專業知識涵蓋了活動管理的各個方面，為合作夥伴提供簡單的活動直播、問答、參與任務、展覽機會以及參與者的商業社交活動。感謝我們從客戶那裡得到的回饋以及創辦人的實施經驗，Worksup 正在不斷發展。在每次活動策劃過程中，Worksup 都是組織者的支持朋友，我們的顧問會建議最佳解決方案來支持您的個人目標。